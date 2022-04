O fim de semana pascal no Dream Guincho começa com um jantar na sexta-feira, recheado de diversos aperitivos, sopa, bacalhau à moda do Dream, uma garrafa de vinho, sobremesa e um café ou chá. No sábado, será servido na casa de jantar da unidade hoteleira um brunch, preâmbulo para uma caminhada na envolvente do hotel - de um lado a Serra de Sintra, do outro o mar do Guincho.

No domingo, um dia da tradição, união e partilha, servir-se-á uma garrafa de vinho para duas pessoas e o tradicional borrego assado no forno, incluindo uma entrada, sobremesa e um café ou chá.

O fim de semana no Dream Guincho orça os 600 euros em quarto duplo para duas pessoas.