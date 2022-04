Abba, Taylor Swift e Queen são alguns dos nomes de artistas e bandas icónicas que serão homenageados nos já reconhecidos concertos intimistas à luz das velas, realizados em locais emblemáticos, e que aliam a delicadeza da música clássica ao romance e mistério.

O primeiro destes 4 concertos de tributo Candlelight contará com uma homenagem a ABBA, no dia 14 de abril, no magnífico e cenário do Pestana Palácio do Freixo. Um Quarteto de Cordas – Quarteto Intempus irá interpretar algumas das músicas mais conhecidas da banda sueca que marcou várias gerações.

Taylor Swift é o nome que se segue, a 21 de abril, também na sala Douro do Pestana Palácio do Freixo. ‘Shake it Off’ e ‘Wildest Dream’ são algumas das canções da icónica cantora norte-americana que serão interpretadas pelo Quarteto Intempus.

O mês de abril fecha a dia 27 com o Candlelight: Bandas Sonoras do cinema à luz das velas no Ateneu Comercial do Porto, onde o quarteto de cordas Quarteto Intempus irá interpretar clássicos da sétima arte, como “Mamma Mia” (Abba), “Pantera Cor-de-Rosa” ( Henry Mancini), ou “Cinema Paradiso” (Ennio Morricone).

O concerto de tributo a Queen é o último desta série de concertos Candlelight, marcado para dia 25 de maio, também no sumptuoso cenário do Ateneu Comercial do Porto. A cargo de um Quarteto de Cordas, os participantes poderão assistir às interpretações clássicas de canções como ‘Don’t Stop Me Now’, ‘Bohemian Rhapsody’ ou ‘Who Wants To Live Forever’, num concerto intimista iluminado pela luz das velas.

Todos os concertos acima mencionados contam com duas sessões de uma hora cada, às 19h30 e 21h30, e os bilhetes podem ser adquiridos na app ou site da Fever (de 15 a 35 euros, consoante a proximidade e visibilidade para o palco).