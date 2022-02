Chegou o dia (além dos outros 364!) de agradecer ao seu mais que tudo por toda a dedicação, amor, companheirismo. Por todos os momentos bem passados e por todo o caminho percorrido em conjunto – está mesmo aí o Dia dos Namorados.

Numa altura em que os casais procuram surpreender as suas caras-metades, Catarina Sampaio Soares Flower Design sugere diferentes tipos de ramos para todos os gostos, com combinações modernas, diferenciadoras e únicas.

A partir do site, poderá encomendar qual o ramo que pretende, o tamanho e se pretende levantar em loja ou que lhe seja entregue ao domicílio.

A coleção de flores da loja online tem os nomes dos dias da semana, cada dia tem uma cor, um mood e uma conjugação de flores diferentes que pode ser feita em três tamanhos: pequeno (18€), médio (28€) e grande (38€).

Para além desta coleção há "ramos express" em que basta escolher na EmbaiXada qual gosta mais e levantar, a partir de dia 4 de fevereiro. Estes ramos são sempre diferentes e todas as semanas haverá modelos novos, para que ninguém tenha um ramo igual ao seu.

Para além do ramo de flores unitário, Catarina Sampaio Flower Design disponibiliza ainda o “pack Lisboeta”, composto pela combinação que nunca desilude: flores e chocolate, com duas opções.

Pack de 6 de Lisboetas + ramo de flores pequeno com os seguintes sabores: leite, preto, branco, caramelo salgado, amêndoa branco, amêndoa leite e caixa personalizável ou um pack de 10 Lisboetas + ramo de flores pequeno com dois sabores de cada (leite, preto, branco, caramelo salgado e amêndoa leite) e caixa personalizável.

Catarina Sampaio Soares Flower Design: das "coroinhas" aos arranjos de flores

Em 2012, em brincadeira, fez as suas primeiras coroas de flores. Rapidamente e sem se aperceber já tinha dezenas de coroas feitas e um pequeno portfolio ao qual chamou “Coroinhas”.

Depois das coroas vieram os toucados, bouquets e outros acessórios de noivas e convidadas. Os desafios que foram surgindo fizeram a marca crescer, evoluir e passar das “coroinhas” para a Catarina. Hoje é com grande entusiasmo que abraça este projeto e apresenta os seus arranjos de flores.

Desde as flores secas até às flores frescas, as possibilidades de arranjos são infinitas e únicas, assim como as suas utilizações: casamentos, festas, primeiras comunhões, despedidas de solteira, ou até mesmo apenas para ter em casa uma decoração original.