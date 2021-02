Gostava de começar a semana mais relaxado para enfrentar dias de trabalho e todos os desafios a ela inerentes?

O The Campus, o centro multidesportivo do Grupo Quinta do Lago (Algarve), oferece-lhe a oportunidade perfeita com um dos seus programas online, o Hello Yoga!

Esta é uma aula dinâmica de Yoga que tem lugar todas as segundas pelas 11h00 cuja duração é de 30 minutos e é adequada a todos os níveis, incluindo iniciantes. A melhor parte? É transmitida através da conta de Instagram do The Campus e qualquer pessoa pode participar gratuitamente.

O The Campus publica, também, gratuita e semanalmente vídeos de fitness no seu feed que pode repetir quantas vezes quiser.

Sendo um centro multidesportivo inserido num resort no Algarve, criou também programas só para os seus membros, para que continuem a manter-se ativos ainda que em casa.

Às segundas, quartas e quintas, os membros do The Campus têm encontro marcado com os seus instrutores preferidos através da plataforma Zoom onde podem escolher entre treinos funcionais (aulas de HIIT, Tabata e Core Conditioning), fitness (aulas como Pump Conditioning) ou treinos para o corpo e mente (Power Yoga, Barre Fitness, Yogalates e Meditação Guiada), todos eles com a duração máxima de 40 minutos.

Saiba mais em www.quintadolago.com ou siga o resort nas redes sociais através de @qdlresort.