Sarah Ferguson é uma das figuras internacionais que vai marcar presença na 92ª edição da Feira do Livro no próximo domingo, dia 3 de setembro.

Entre as 15h e as 19h, aquela que é uma das personalidades mais reconhecidas da família real britânica⁠ vai estar no Parque Eduardo VII para promover o seu novo livro Onde Me leva o Coração, publicado recentemente pela Topseller.

A Praça Penguin Random House foi o local escolhido para a Duquesa de York falar com os fãs sobre o gosto pela escrita e sobre o seu último livro. Elogiado pela crítica, este romance histórico, que chegou às livrarias a 13 de junho e já vai na 2ª edição, conta uma história de coragem, amor e liberdade, inspirada na história real da tretavó da autora.

Todos aqueles que marcarem presença no certame literário neste dia poderão ainda ter a sua cópia assinada por Sarah Ferguson que irá realizar uma sessão de autógrafos.

Sinopse

Londres, 1865. Na tentativa de se rebelar contra uma sociedade que espera das mulheres uma submissão conformada, a indomável Lady Margaret Montagu Douglas Scott decide escapar dos grilhões que a aprisionam, fugindo de um casamento forçado com um homem que despreza. Os olhares públicos, no entanto, não perdoarão essa escandalosa demonstração de desobediência, especialmente vinda da filha do duque e da duquesa de Buccleuch, próximos da rainha, e Margaret é afastada do luxo e conforto da vida na alta sociedade.

Encontrando a força necessária num grupo de espíritos rebeldes como ela, entre os quais a princesa Louise, filha da Rainha Vitória, Margaret embarca numa viagem de autodescoberta que, dos salões nobres da corte vitoriana, a levará à Irlanda, à América e de regresso ao Reino Unido, em busca da vida, do amor e da liberdade que, contra todas as expetativas e dificuldades, sempre sentiu merecer.