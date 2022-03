Praga, capital da República Checa, uma das cidades mais bonitas da Europa, é o novo destino da easyJet a partir do Porto. A operação arranca a 4 de maio e garante dois voos por semana até 29 de outubro, às quartas-feiras e aos sábados. Três dias antes, a 1 de maio, em Faro, no Algarve, a companhia aérea britânica inicia uma nova rota para Birmingham, no Reino Unido. Também com duas conexões por semana, também às quartas-feiras e aos sábados, prolonga-se até 26 de outubro de 2022.

A partir do dia 2 de maio, a easyJet passa também a disponibilizar voos entre Faro e Londres Southend, em Inglaterra, todas as segundas-feiras e sextas-feiras, até 28 de outubro. A ligação de Lisboa a Porto Santo, no arquipélago da Madeira, é outra das novidades da transportadora aérea. Entre 2 de junho e 25 de setembro, realizam-se semanalmente dois voos, às quintas-feiras e aos domingos. A companhia, em Portugal desde 1998, inaugurou a sua base em Lisboa em abril de 2012.

Uma década depois, continua a investir no país. "A easyJet totaliza 16 aviões [em território português], seis em Lisboa, seis no Porto e quatro em Faro, empregando um total de mais de 550 pessoas", refere a empresa de aviação em comunicado de imprensa. Na capital portuguesa, passa, em 2022, a ter mais uma aeronave na operação. Em 2008, uma década após a chegada a Portugal, aventurou-se nas rotas domésticas. Até hoje, já transportou mais de 27,8 milhões de passageiros.