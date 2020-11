Não tem receio de viajar no último mês deste ano e/ou no primeiro semestre do ano que vem? Então aproveite a oportunidade! Há 100.000 viagens à venda a preços promocionais no site da easyJet. A partir de hoje e até ao próximo dia 2 de dezembro, aproveitando a campanha de fim de ano que a companhia aérea de baixo custo está a promover, pode adquirir passagens aéreas para trajetos a efetuar entre os dias 10 de dezembro de 2020 e 30 de junho de 2021. As mais baratas custam 24 € por percurso.

"Temos o prazer de anunciar esta oferta aos clientes. Sabemos que há procura por viagens e, por isso, a nossa promoção de Black Friday deste ano oferece um valor incomparável para todos os que desejam viajar", assume José Lopes, diretor-geral da easyJet Portugal. Amesterdão, Berlim, Bristol, Edimburgo, Estugarda, Funchal, Genebra, Glasgow, Ibiza, Londres, Luxemburgo, Lyon, Málaga, Manchester, Milão, Montpellier, Nantes, Nice, Paris e Zurique são alguns dos destinos abrangidos pela promoção.

As ofertas especiais não se ficam, no entanto, por aqui. Na semana em que a easyJet Holidays comemora o seu primeiro aniversário, está a oferecer aos clientes, que partem do Reino Unido, 100 € de desconto nas férias em reservas superiores a 1.000 €, a partir de quarta-feira, utilizando o código promocional BF100 na área de pagamento do site easyJet Holidays. Há pacotes promocionais com viagem e alojamento para destinos como Funchal, Cracóvia, Lanzarote, Tenerife, Gran Canária, Benidorm e Alicante.