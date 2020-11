Hotéis do grupo PortoBay com descontos em estadias, spas, restaurantes e bares no Porto, em Lisboa e no Algarve

As campanhas promocionais no setor da hotelaria e do turismo sucedem-se a uma velocidade galopante. Para além de descontos de 30% nas reservas efetuadas em sete das unidades hoteleiras que integram o grupo PortoBay até dia 2 de dezembro, estão também a ser comercializados pacotes de estadia curta com duas noites, reduções de preços e ofertas especiais em três unidades, no PortoBay Liberdade em Lisboa, no PortoBay Flores no Porto e no PortoBay Falésia, em Olhos de Água, no Algarve.

No âmbito da Black Friday, que se assinala já na próxima sexta-feira, dia 27, é possível pernoitar no PortoBay Flores no Porto, no PortoBay Liberdade em Lisboa, no PortoBay Falésia no Algarve, no Porto Santa Maria na Madeira, no Suite Hotel Eden Mar na Madeira, no PortoBay Rio de Janeiro no Brasil e no L'Hotel PortoBay São Paulo no Brasil, com 30% de desconto para estadias mínimas de duas noite entre 1 janeiro e 23 dezembro de 2021 em Portugal e em datas mais limitadas em território brasileiro.

Em paralelo com esta campanha, está a decorrer uma outra, que abrange apenas três dos 15 hotéis do grupo, o PortoBay Liberdade, o PortoBay Flores e o PortoBay Falésia. "As ofertas de short break incluem descontos de 20% nos spas, nos restaurantes e nos bares, pequeno-almoço e outras surpresas para que os hóspedes possam descansar e regressar a casa revigorados", informa o grupo hoteleiro em comunicado de imprensa. "Este pacote é válido até 28 de dezembro e inclui duas noites", refere ainda o documento.