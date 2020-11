A pandemia viral de COVID-19 afastou (muit)os hóspedes dos hotéis, obrigando as unidades hoteleiras a avançar com campanhas promocionais especiais com preços irresistivelmente atrativos, como é o caso da do Aqua Village Health Resort & Spa. Localizado em Oliveira do Hospital, aquele que foi eleito o resort de cinco estrelas com o melhor spa de águas termais do mundo está com descontos diretos de 50% nas estadias entre os dias 27 de novembro e 1 de dezembro e os dias 4 e 8 de dezembro.

"A medida visa fazer frente ao estado de emergência, que limita as deslocações entre concelhos nos próximos feriados de dezembro", justifica o hotel em comunicado. "Além de esta ser uma unidade de saúde e bem-estar, o que por si já serve de justificação para que os hóspedes se possam deslocar, o Aqua Village Health Resort & Spa está inserido num dos concelhos com baixo risco de infeção por COVID-19", refere o documento. Inaugurado há quatro anos, o hotel já ganhou vários prémios internacionais.

"Entre a diversidade e a exclusividade dos serviços disponíveis, destaque para as estruturas suspensas nas copas das árvores [que são] adaptadas para massagens, as camas de rede que se estendem ao longo do rio Alva, a praia fluvial privada para hóspedes, o premiado Roots Restaurant & Bar e o galardoado Spa Sensations. O resort apresenta 29 apartamentos, T1 e T2, bastante amplos, totalmente equipados, para além da luxuosa e exclusiva Suite Presidencial", informa ainda a unidade hoteleira.