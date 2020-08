Em tempo de pandemia de COVID-19, a maioria dos portugueses optou por (re)descobrir as belezas paisagísticas do país e os poucos que arriscaram ir para fora não foram para muito longe. De acordo com dados compilados pela eDreams, a maior agência de viagens online da Europa, França está a ser o destino mais procurado pelos turistas nacionais este verão, representando 21% das escolhas dos internautas. Em segundo lugar, surge Espanha, com 17%. Itália, com 8%, ocupa o terceiro lugar.

O quarto lugar pertence à Suíça, com 8%. O quinto é partilhado pelo Reino Unido e pela Alemanha, com 6%. "Os resultados indicam também que os portugueses procuram maioritariamente destinos na Europa, sendo que apenas uma minoria muito reduzida viaja para fora do continente neste período", refere a empresa, com base na análise às reservas efetuadas na sua plataforma entre o dia 1 de janeiro e 20 de agosto de 2020, relativas às viagens de avião a realizar durante o período de verão deste ano.

"Os portugueses que escolhem ir até França este verão gastam, em média, 153 € na sua viagem, um valor médio inferior ao de Espanha, que é de 177 €, apesar de a distância até ser maior, equivalente ao de Itália, que é também de 153 €. O país para onde os portugueses se deslocam a menor preço neste momento é mesmo o Reino Unido, numa média de 139 € por pessoa", esclarece ainda a companhia. Paris, apesar de mais cara, é, segundo o estudo, a cidade mais popular, à frente de Barcelona e de Londres.