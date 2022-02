Portugal não integra a lista dos 20 melhores destinos para viajar na Europa em 2022 elaborada pelo site European Best Destinations. Na Península Ibérica, a única recomendação é Marbelha, município da província de Málaga que integra a comunidade autónoma da Andaluzia, no sul de Espanha. Localizado a 471 quilómetros de Portugal em linha reta, ocupa o segundo lugar do novo ranking europeu, logo a seguir a Liubliana, a sedutora e cativante capital da Eslovénia.

A lista, elaborada com base nos votos de quase meio milhão de utilizadores do popular site de viagens belga, originários de 182 países, inclui uma ilha grega, uma das mais afamadas orlas costeiras, várias capitais europeias e também localidades (ainda) pouco escolhidas e exploradas pelos portugueses. Estiveram a votação mais de quatro centenas de destinos europeus. Estes foram, no entanto, os 20 que maior consenso geraram entre os viajantes da atualidade.

1. Liubliana (Eslovénia)

2. Marbelha (Espanha)

3. Amiens (França)

4. Plovdiv (Bulgária)

5. Lovaina (Bélgica)

6. Oradea (Roménia)

7. Londres (Inglaterra)

8. Nimegue (Países Baixos)

9. Lahti (Finlândia)

10. Istambul (Turquia)

11. Costa Amalfitana (Itália)

12. Praga (República Checa)

13. Roma (Itália)

14. Baviera (Alemanha)

15. Atenas (Grécia)

16. Clonakilty (Irlanda)

17. Viena (Áustria)

18. Lucerna (Suíça)

19. Graz (Aústria)

20. Creta (Grécia)