Portugal Faz Bem seleciona marcas de produção nacional para nova loja do Museu Nacional de Arte Contemporânea

A renovada loja do Museu Nacional de Arte Contemporânea (Mnac), com layout da autoria e curadoria de Joana Beirão, arquiteta de interiores e fundadora do portal Portugal Faz Bem, passou a contar com criações de marcas 100% portuguesas. Peças que, da indústria à manufatura, representam uma nova geração do saber fazer e que incluem projetos como Azulcer, Mokki, Olaio, Susdesign-Corque, Darono, Dam, re.sk8, Goma by Flowco, Olivah, Reshape, Oficina 166, Boa Safra e Slow. Contas feitas, a loja arranca com 13 marcas portuguesas, contextualizadas na instalação “As Fábricas Portuguesas Saem à Rua”, e que pode ser visitada no átrio do museu. “A seleção das marcas foi estratégica, visando valorizar a criatividade e inovação presentes no mercado e, as que melhor representam o tecido empresarial português da fileira 'casa'”, explica Joana Beirão.

Esta que é a primeira loja de um museu nacional com representação de marcas de design e produção nacional, vai receber a partir de setembro vários eventos Portugal Faz Bem, incluindo os “Encontros Portugal Faz Bem”, um espaço onde as marcas convidadas contam as suas histórias de vida.

créditos: Portugal Faz Bem

O “1º Encontro integrado no Programa da Loja MNAC”, decorreu na inauguração do espaço e sob o tema da relevância da criação de estratégias conjuntas para divulgar o que de melhor se faz na Marca Portugal. Nesta conversa foram ouvidos, Carlos Coelho, Presidente da Ivity e Brand Expert desde 1985, a design thinker Joana Beirão, e Emília Ferreira, Diretora do Museu Nacional de Arte Contemporânea. Um encontro que abordou questões como “o novo tecido empresarial português, que tem nascido e renascido em Portugal, marcas criativas, inovadoras, autênticas e de grande qualidade; sublinhou-se a importância de, enquanto portugueses, valorizarmos o que se faz no nosso país; e refletiu-se sobre estratégias na perceção ‘Made in Portugal’”, sublinha a equipa do Portugal Faz Bem.

A loja que reabriu a 11 de julho conta com o mecenato da Fundação Millennium bcp.