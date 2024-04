O modelo FIAT 600 tem um lugar importante na história do automóvel, tornando-se num dos grandes ícones da Europa pós-guerra, especialmente em Portugal, onde nos anos de 1960 e 1970 foi um dos carros mais presente nas nossas estradas. A partir de 1964, este veículo começou a ser produzido em terras lusitanas, na fábrica SOMAVE, em Vendas Novas, com 9.576 unidades produzidas até 1971.

“Somos um grupo de apaixonados por este ícone, sem quaisquer pretensões, que apenas pretende partilhar e divulgar o modelo FIAT 600 e ajudar atuais e futuros proprietários nos seus restauros e manutenções”, refere Filipe La-Salette da organização FIAT 600 Portugal. “Com o objetivo de proporcionar bons momentos e continuar a dar a conhecer o mítico FIAT 600, que fará 70 anos no próximo ano, temos organizado vários encontros, nos últimos três anos, em várias cidades do país”, reforça Filipe La-Salette.

A 6 de abril, o grupo FIAT 600 Portugal convida a viajar no tempo, e recuar aos anos 60, para viver o glamour do histórico FIAT 600 na cidade do Porto. O encontro dá-se às 9h30 nos Jardins do Palácio do Freixo (Encontro na Fonte do Palácio) com o desfile na marginal a iniciar-se às 10h30, seguido de uma exposição de automóveis e convívio entre as 11h00 e as 12h30.

As inscrições gratuitas podem fazer-se aqui ou através do e-mail fiat600portugal@gmail.com