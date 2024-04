Estas unidades estão a ser remodeladas seguindo a traça e a história de uma construção secular, numa fusão com conceitos arquitetónicos contemporâneos, para que o conforto seja rei e a experiência inesquecível.

O projeto, assinado pelo Arquiteto Gonçalo Louro, assenta na reabilitação de vários edifícios que se encontravam devolutos (alguns dos quais em ruínas) em 17 unidades de alojamento turístico nesta vila medieval, assegurando diversas soluções de arquitetura, ecoeficiência e ecodesign, que reforçam o compromisso da marca com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), em linha com os requisitos da ‘Biosphere’ e com o reconhecimento enquanto marca ‘Sustainable Engaged’ atribuído pelo Turismo de Portugal na Bolsa de Turismo de Lisboa, no âmbito do ‘Programa Empresas Turismo 360º’.

Sortelha DR

O conceito de arquitetura adotado estabelece o compromisso entre o respeito integral da identidade arquitetónica dos imóveis no espaço em que se inserem e a sua adaptação à finalidade turística. O processo de reabilitação das casas assegurou a preservação das características arquitetónicas e ambientais, para salvaguarda do património cultural e histórico coletivo desta vila medieval. O projeto de decoração e tematização do conceito é da autoria da Arquiteta de Interiores Teresa Pinto Ribeiro e, desde o primeiro esboço, que o projeto procura mobilizar os recursos e os materiais endógenos, valorizando assim as atividades económicas locais.

Contando mais uma ‘história de Portugal’, desta feita entre ruas e vielas do centro de Sortelha, a Story Studio está, assim, a renovar um total de 17 unidades de alojamento turístico com capacidade para um total de 56 hóspedes, todas com kitchenette equipada, casa de banho pontuadas com detalhes singulares, piso radiante e lareira a bioetanol, proporcionando experiências exclusivas.

Sortelha créditos: DR

Nos studios T0 vive-se um ambiente acolhedor para um casal, com cama de casal de elevado conforto; já nos studios de tipologias T1 acolhem-se 3 a 4 pessoas, entre o quarto, com cama de casal ou duas camas individuais, e a sala, com sofá-cama individual ou de casal; por fim, nos studios de tipologia T2 são recebidos até 6 hóspedes, nos dois quartos, um com cama de casal e outro com duas camas individuais, e na sala, com sofá-cama duplo.

Os Story Studio Sortelha são o terceiro ‘capítulo’ desta marca de turismo eco-friendly, depois de Coimbra (centro histórico) e Piódão.

Márcia Vilar, promotora do projeto, afirma, em comunicado, que “esta abertura em Sortelha é mais um passo firme da empresa no sentido de concretizar a estratégia de expansão da marca. Desta forma, e após a abertura dos primeiros studios em Sortelha, está já em preparação a abertura dos restantes até maio." Márcia sublinha ainda que "até ao final do ano, a Story Studio vai ainda abrir mais três unidades de alojamento turístico na Aldeia Histórica de Monsanto, reforçando assim a presença da marca na rede de Aldeias Históricas de Portugal".

Sortelha créditos: DR

Esta nova rede de alojamento turístico, através de uma identidade própria e de um perfil exclusivo, é também o reflexo da evolução do turismo em Portugal e das, cada vez mais frequentes, preocupações ambientais deste setor, procurando manter e reabilitar o património histórico-cultural milenar português.

O projeto de investimento da Story Studio em Sortelha foi objeto de uma candidatura à «Call 202020-Turismo Territórios Baixa Densidade» da Turismo Fundos, tendo sido reconhecido pelo seu carácter inovador e distintivo, bem como pela capacidade em contribuir para a regeneração e dinamização de Sortelha.

Os Story Studio Sortelha oferecem múltiplas experiências e são perfeitos para uma escapadinha romântica, um fim de semana de amigos ou umas férias em família, prometendo uma imersão inesquecível pelo centro do país.