Inaugurado no dia 5 de abril de 2002, o Parque Warner Madrid continua a ser o único parque temático na Europa dedicado ao mundo do cinema e à fábrica da Warner Bros., contando com várias atrações que vão de montanhas-russas a passeios aquáticos.

As Cataratas Salvajes são um bom ponto de partida num dia quente e que não nos deixam apenas encharcados, também nos fazem soltar alguns gritos e gargalhadas. Se não for preparado para andar nesta atração, saiba que existe um "secador" por perto e que, por dois euros, permite-lhe secar a roupa, os ténis e o cabelo. Se estiver calor e não se sentir desconfortável, pode deixar que estes sequem naturalmente (não se preocupe, não será a única pessoa).

Caso ainda não se sinta preparado para andar numa das atrações mais intensas deste complexo, como a BGCE, a La Venganza del Enigma, a Shadows of Arkham, a Stunt Fall ou a Superman –Atracción de Acero, a montanha-russa Correcaminos Bip Bip é uma opção a ter em conta. Ainda que não seja das mais assustadoras, acaba por surpreender. É perfeita para quem tem crianças ou procura emoções moderadas.

Se não quiser sair deste local sem viver emoções fortes, não pense muito e arrisque uma volta na BGCE. As emoções começam antes da partida, mantêm-se enquanto aguardamos a nossa vez e intensificam-se quando nos sentamos.

Porque a Batman Gotham City Escape é a atração que mais dá que falar?

Nasceu em maio de 2023 e é a primeira montanha-russa de lançamento múltiplo. No ano de inauguração foi eleita a “Melhor Novidade de Parque de Diversões da Europa de 2023” pelo World of Parks Awards.

Reconhecida pela sua inovação e contribuição para o mundo do entretenimento temático, a BGCE oferece uma experiência cheia de adrenalina e emoção com uma manobra "top hat" que chega aos 45 metros de altura com vistas espetaculares do parque, quatro inversões e três lançamentos que conseguem atingir velocidades superiores a 100 km/h numa questão de segundos.

No final, os passageiros podem levar para casa um vídeo e fotografia desta experiência que dura 111 segundos.

Desde o início da atração, que começa no interior da Mansão Wayne, até à saída, os visitantes serão imersos na atmosfera sombria e misteriosa de Gotham City, com detalhes autênticos que honram o mundo da DC Comics. Além disso, durante o passeio, os passageiros serão surpreendidos por efeitos especiais, incluindo luzes, sons e encontros próximos com os vilões mais famosos de Batman.

Mais de 50 mil portugueses visitaram o Parque Warner em 2023

Situado na capital de Espanha, o Parque Warner Madrid recebeu mais de 50.000 visitantes portugueses em 2023. Devido à procura crescente, este complexo desenhou uma estratégia 360º com o objetivo de crescer cerca de 25% no mercado português até este ano.

Para além das atrações de diversão, oferece uma variedade de espetáculos ao vivo e eventos temáticos. Por exemplo, em Hollywood Boulevard, por onde pode passear e apreciar as homenagens a algumas das maiores estrelas de cinema das últimas décadas, como Gary Cooper, Julia Roberts e Morgan Freeman, acontecem alguns dos grandes espetáculos do parque: o Celebration Parade e o Superstars Parade.

O musical “WOW: Join the Rebellion”, que se encontra em exibição, promete colocar toda a família a cantar, uma vez que reúne em palco clássicos da música, que vão dos Beatles a estrelas da música Pop da atualidade como Jessie J e Lady Gaga. Neste espetáculo, o governo pretende silenciar a música e inaugurar o Novo Mundo, porém, um grupo de rebeldes insurge-se.

Os amantes de velocidade vão gostar da “Loca Academia de Policía”. Ao longo de 30 minutos, no Teatro Especialistas –Movie World Studios poderão apreciar manobras e acrobacias com vários veículos de diferentes tamanhos e estilos.

Na Plaza del ayuntamiento de Gotham City – DC Superheroes World acontece um espetáculo de rua imperdível para os fãs de Batman e Joker: Gotham City Stunt Show.

Gotham City Stunt Show créditos: Ana Oliveira

A não perder até ao final do ano

Reabertura do Parque Warner Beach em junho

O dia 17 de junho marca o regresso do Parque Warner Beach que oferece aos visitantes 40.000 m2 de diversão aquática, incluindo atrações, piscinas de ondas, restaurantes, áreas de descanso e lojas adaptadas a todas as idades. Entre os programas principais destaca-se a Malibu Beach, uma piscina de ondas com uma zona de redes com areia fina que simula uma praia. Aqui, os visitantes podem apanhar sol, refrescar-se e mergulhar num ambiente temático com as personagens mais divertidas de Looney Tunes e Hanna Barbera.

Para além da praia, este local oferece ainda uma variedade de atrações aquáticas para todas as idades. As famílias podem desfrutar do Rìo Loco, um rio emocionante com quase 400 metros de comprimento e três metros de largura a bordo de uma boia, bem como da piscina infantil Baby Olas e das áreas de jogos aquáticos concebidas especialmente para os mais pequenos.

Para aqueles que procuram emoções mais intensas, este também oferece passeios emocionantes como Batman: La Sombra del Murciélago, Joker's Funhouse e Wonder Woman: Salto al Paraíso, entre outros. Além disso, o parque aquático tem um design e uma temática inspirada nas personagens dos desenhos animados Looney Tunes, DC Comics e Hanna Barbera.

créditos: RAMON RODRIGUEZ COLUBI

Outubro será dedicado ao terror

Durante a época de Halloween, de 2 de outubro a 3 de novembro, o Parque Warner Madrid transformar-se-á num lugar de pesadelo, com mais de 200 personagens aterrorizadoras que vão perseguir os visitantes em cada esquina. Serão oferecidas experiências de terror em assombrações como "Clowns to Kill" no DC Superheroes World, "Horror Movie" no Hollywood Boulevard, "Apocalypse: The Silence" no Movie World Studios e "Astaroth: Evil Trinity" no Old West Territory.

A grande novidade é o recém-lançado "Crime Alley: Night of Chaos", que transportará os visitantes para o coração de Gotham City, onde ficarão cara a cara com alguns dos supervilões mais emblemáticos da DC Comics, incluindo Espantalho, Bane, Poison Ivy, Catwoman, Harley Quinn e Ra's al Ghul. Este passeio arrepiante promete desafiar os medos dos mais corajosos enquanto lutam para escapar às garras da escuridão.

Natal no Parque Warner Madrid

De 1 de dezembro a 7 de janeiro, este complexo oferecerá um programa especial com espetáculos, experiências temáticas e encontros com personagens cativantes que farão as delícias de miúdos e graúdos. A época festiva será complementada por decorações especiais, incluindo neve artificial, enfeites natalícios e uma grande árvore de Natal, entre outras. Além disso, as personagens dos Looney Tunes, da DC Comics e da Hanna Barbera estarão vestidas a rigor para cumprimentar os visitantes e posar para as fotografias.

O Pai Natal também irá visitar o Parque Warner Madrid para que os mais novos o possam conhecer e entregar pessoalmente as suas cartas.

A época natalícia terminará com o desfile “Superstars of Christmas Parade”, que será liderado pelos Três Reis Magos e que se realizará no dia 5 de janeiro.

Antes do desfile, as crianças poderão visitar os Três Reis Magos na sua casa de Hollywood Boulevard e participar na iluminação da árvore de Natal com os Looney Tunes.