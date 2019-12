A iniciativa solidária “Bagageira Aberta em Palmela”, promovida pelo Centro Social de Palmela, e com o apoio do Município, vai continuar a realizar-se no Largo de S. João, entre as 9h00 e as 18h00, no primeiro sábado de cada mês.

Este é um mercado onde qualquer pessoa, desde que inscrita, pode vender ou trocar artigos em segunda mão ou reciclados (roupas, acessórios, livros, mobiliário, brinquedos, discos, artigos de decoração, entre outros), na bagageira do seu carro.

Com esta iniciativa, o Centro Social de Palmela pretende angariar fundos para o seu funcionamento e atividades.

Em 2020, a “Bagageira Aberta em Palmela” realiza-se nas seguintes datas:

- 4 de janeiro

- 1 de fevereiro

- 7 de março

- 4 de abril

- 2 de maio

- 6 de junho

- 4 de julho

- 12 de setembro

- 3 de outubro

- 7 de novembro

A iniciativa decorre no primeiro sábado de cada mês, à exceção de setembro, em que acontece no segundo sábado, e dos meses de agosto e dezembro, em que não se realiza.

Mais informações: 212 352 108 ou centrosocialdepalmela@gmail.com.