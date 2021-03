Por aí, em teletrabalho. As estadias de longa duração de Vale do Lobo

Se gostava de fugir da rotina do dia a dia e usufruir do seu tempo de trabalho num refúgio exclusivo, considerar o resort Vale do Lobo pode ser uma opção. Os hóspedes vão poder escolher entre vários tipos de alojamentos para arrendamento, desde moradias contemporâneas a apartamentos clássicos intemporais.

créditos: Divulgação

Esta campanha de longas estadias inclui todos os privilégios exclusivos de Vale do Lobo, como o serviço de limpeza uma vez por semana - incluindo mudança de lençóis e toalhas -, oferta de cesto de boas-vindas à chegada, a utilização do resort shuttle, acesso ao business centre e wi-fi de alta velocidade disponível no alojamento.

Os hóspedes têm ainda acesso às atividades do programa Vale do Lobo Experience @home, onde poderão escolher entre várias atividades semanais como aulas de yoga, meditação, pilates, entre outras, bem como ter acesso às instalações do Fitness Centre e do Royal Spa, sujeito à reabertura dos mesmos.

créditos: Divulgação

Os clientes beneficiam ainda de descontos até 60% em green fees e aluguer de equipamento nos campos de Vale do Lobo, 10% em tratamentos no Royal Spa e no acesso ao Wellness Centre e 5% de desconto nos restaurantes de Vale do Lobo, bares e lojas, também sujeito à reabertura dos mesmos.

Até 31 de maio, a reserva está com uma campanha de 30% de desconto para estadias mínimas de 21 dias, até maio de 2022, excluindo os meses de julho, agosto e setembro.

créditos: Divulgação

As reservas para o programa de estadias de longa duração podem ser feitas através do contacto 289 353 305 ou mail. Mais informações aqui.