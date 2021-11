O Gato Preto lança a coleção cápsula “Doses de Inspiração” em colaboração com Sofia Castro Fernandes, autora do blog “#asnove” e escritora de vários livros best sellers.

Com intuito de ser inspiradora, esta coleção em grés é Made in Portugal, de edição limitada e estará disponível nas lojas físicas e loja online da marca, em Portugal e Espanha, apenas durante 6 semanas a partir da data do seu lançamento.

Carolina Afonso, Marketing & Digital Director refere que, “o Gato Preto inicia com esta cápsula, a sua aposta nestas coleções colab que se distinguem por serem produtos de design exclusivo Gato Preto e de edição limitada. Nesta primeira cápsula desafiámos a Sofia Castro Fernandes, autora do reconhecido blogue Às 9 para colaborar connosco, sendo todo o processo uma co-criação”.

A coleção contará com frases de incentivo em cada uma das suas peças, para que os dias se iniciem com leveza, algo muito característico da autora.

créditos: Gato Preto x Sofia Castro Fernandes

Para Sofia Castro Fernandes, “Esta colaboração com o Gato Preto significa a realização de um desejo muito bonito que pedi com todo o meu coração. E que significa o reforço de uma certeza feita de fé: quando acreditamos e persistimos, coisas boas acontecem.”

As canecas e almofadas da coleção podem ser adquiridas individualmente, os pratos e as Bowls em packs de 2 e os copos de café em packs de 4 unidades, para que possa partilhar momentos únicos.

“Quem acredita persiste. E não desiste.”, “Há sempre coisas boas para agradecer” são alguns exemplos de frases que poderão ser encontradas nas peças desta coleção.