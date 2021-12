No coração do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, quase a chegar ao mar, aninhada por entre sobreiros e campos de trigo e perfumada pelo aroma da alfazema, do rosmaninho e da calaminta, esconde-se uma casa de campo especial, que dá pelo nome de Herdade da Matinha. Um lugar simples, simples como a vida foi outrora.

A Herdade da Matinha é um lugar onde as pessoas se encontram. Uma espécie de retiro que nos traz de volta à natureza, de volta a nós. Um local de transformação e de contemplação pensado para redescobrir o apelo das coisas simples. Um lugar onde o relógio parece andar mais devagar, vencido pelo maior dos luxos: o tempo.

Herdade da Matinha créditos: Herdade da Matinha

Tempo livre com a família e os amigos, usufruindo do contato com a natureza e do ócio como fonte de pensamento criativo. E, mais importante ainda, tempo para nós. Para contemplarmos os nossos desejos, gozarmos o silêncio longe do ruído e descobrirmos aquilo que nos faz felizes.

É com este espírito em mente que a Herdade da Matinha propõe um Programa de Passagem de Ano centrado na Celebração e Renovação. Para celebrar a vida, deixar para trás o que já foi e plantar sementes para 2022 no terreno fértil de valores que é este lugar especial.

"Sustentados pelos pilares da construção do nosso sonho, deixamos o convite para se juntar a nós"

Para além de um jantar e celebração muito especial na noite de 31 de dezembro, há várias práticas, terapias e tratamentos disponíveis.

Como uma sessão de Forest Therapy com Maria do Carmo Stilwell, sessões de yoga com Ana Cravina, Astrologia com Marta Gato, Tarot com Violeta Lisboa, Constelações Sistémicas com Ana Sofia Cid e Massagens com Shana Cosmic Hands.

Embalados pela energia dos recomeços, é a oportunidade ideal para voltarmos ao nosso ponto de equilíbrio.

À meia-noite, usando o poder de regeneração e transmutação do fogo vai-se queimar tudo o que queremos largar em 2021, limpando espaço para o terreno fértil onde se vai plantar as intenções para 2022.