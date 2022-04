A campanha VidaMar Resort Hotel Algarve, de 14 a 17 de abril, incluí duas noites em quarto duplo com pequeno-almoço e jantar buffet, uma entrada no Circuito Spa do hotel – o Osmos Welness Centre – e, ainda, acesso por uma manhã ou tarde, por criança, ao Kids Club, um espaço com atividades para os mais pequenos.

No pacote está incluída uma oferta de boas-vindas à chegada com folar, amêndoas de Páscoa, uma garrafa de vinho tinto e sumo de laranja algarvia.

O pacote orça os 334 euros (duas noites) em quarto duplo.