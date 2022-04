Foi recentemente concluída a primeira das oito moradias de luxo do resort Palmares Ocean Living & Golf – a Villa 19, uma das Signature Villas desenhadas pelo ateliê catalão vencedor do Prémio Pritzker RCR Arquitectes, que agora se encontra disponível para visita por marcação.

Envolvida pela natureza que bem caracteriza o resort, a moradia destaca-se pelo interior minimalista, com tons naturais, texturas distintas e luz abundante, inspirado no ambiente natural em que se encontra situada.

Faz parte de uma série de moradias chave-na-mão de quatro quartos, com preços a partir de 3,4 milhões de euros, cada uma delas com a sua própria piscina privada e vista para o mar, graças à localização privilegiada do resort num anfiteatro natural, com vista para o estuário de Alvor, à esquerda, e para a baía de Lagos, à direita.

“A beleza do cenário inspirou cada elemento da villa, desde a sua conceção e posicionamento, até à sua decoração interior, elegante e minimalista. O mobiliário não se impõe, tendo por objetivo harmonizar o espaço e elevar a arquitetura”, comenta Alda Filipe, Diretora Comercial e Marketing da Kronos Homes em Portugal.

Estilizada por um designer de interiores ibérico, a moradia apresenta uma fusão de móveis antigos, com peças recuperadas e ainda outras novas, todas selecionadas pela unicidade do seu design. Tal como a própria villa, cada elemento é distintivo e promove uma sensação de harmonia entre a arquitetura deslumbrante da moradia e o seu interior sofisticado.

Signature Villas créditos: Resort Palmares Ocean Living & Golf

Casas inigualáveis num ambiente com baixa densidade de construção

Lançado oficialmente em setembro de 2019, o resort Palmares Ocean Living & Golf respeita e maximiza a proximidade com o mar, a envolvência natural e a cultura da região. O planeamento, a construção e a génese do projeto assentam no princípio primordial do equilíbrio ambiental. Do total dos cerca de 200 hectares que compõem o resort, a densidade de construção não é mais do que 5,7%.

Para além das villas, os compradores no Palmares Ocean Living & Golf podem também escolher entre os Signature Apartments, com preços a partir de 600.000 euros, e lotes de terreno, a partir de 1,15 milhões de euros.

Todos os proprietários beneficiam da adesão anual ao golfe para duas pessoas, para o campo de golfe de 27 buracos do resort, que foi concebido pelo arquiteto americano Robert Trent Jones Jr.

Palmares Ocean Living & Golf créditos: MARCELO LOPES PHOTOGRAPHER 00351966829770 INFO@MARCELOLOPES.COM

Os proprietários podem ainda desfrutar do novo Clubhouse do resort, também concebido pela RCR Arquitectes, que alberga o restaurante de fine dining AL SUD Palmares, que, sob a liderança do Chef Executivo Louis Anjos, em apenas seis meses foi distinguido com estrela Michelin.