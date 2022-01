O Candlelight anuncia o seu primeiro concerto de 2022 em Lisboa. No dia 15 de janeiro, o Altis Grand Hotel será palco do já conhecido concerto intimista à luz das velas, com um programa inteiramente dedicado aos clássicos de Ano Novo.

Com duas sessões de uma hora, marcadas para as 19h30 e 21h30, os concertos serão interpretados por um Quarteto de Cordas e contarão com um programa de oito clássicos, que incluem obras como Berliner Luft’ de P. Lincke ou ‘Danúbio Azul’ de J. Strauss II.

A proposta cultural para o arranque de 2022 visa, desta forma, proporcionar um ambiente intimista num local emblemático da cidade iluminado pela luz das velas, com um concerto de música clássica inovador e dirigido a todas as idades.

Os bilhetes podem ser adquiridos na app ou site da Fever, com o custo variável de 15 a 35 euros, consoante a aproximação e visibilidade para o palco.

Os concertos instrumentais de música clássica Candlelight apresentam peças icónicas a um preço acessível, ao mesmo tempo que abrem à comunidade espaços únicos do património cultural de cada cidade, pois não são realizados em salas de espetáculos comuns.

Este conceito original, que já vendeu mais de 2 milhões de bilhetes só em 2021, conseguiu levar a música clássica a um público totalmente novo, com 70% dos participantes com menos de 40 anos em mais de 90 cidades em todo o mundo.