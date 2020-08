No dia 8 de agosto, o lindíssimo pátio do Paço do Morgado de Oliveira, recebe o famoso projeto Rua das Pretas, de Pierre Aderne. O concerto começa às 21h00 e custa 25€ com oferta de um copo de vinho.

Rua das Pretas é um projeto de Pierre Aderne, artista brasileiro a viver em Portugal e que há mais de 10 anos começou a organizar concertos na sua casa.

O ambiente criado neste saraus e a boa música chamou cada vez mais amigos e espetadores, acabando por passar para um palacete no Príncipe Real. Semanalmente, os concertos uniam música, amigos, vinho, numa mistura de bossa nova, folk, jazz e interação com o público.

O projeto é uma celebração da cultura lusófona, do passado, presente e futuro, do fado ao samba, do flamengo aos blues. Nas diversas sessões já participaram mais de 350 artistas e 3500 pessoas.

créditos: Fita Preta

Após a quarentena, o projeto regressou ao ativo em junho, com um concerto no Coliseu do Recreios e agora evolui para TOUR DAS ADEGAS PORTUGUESAS, onde o conceito irá viajar por vários espaços em Portugal.

A Fita Preta é o projeto de vinhos do Alentejo do enólogo António Maçanita, iniciado em 2004, mas que em 2016 ganhou nova vida com a aquisição deste terreno onde está o Paço do Morgado de Oliveira.

O Paço Medieval foi comprado em 2016 e, um ano depois, a ele se juntou uma nova adega, sustentável, toda revestida a placas de seis centímetros de cortiça cozida. O paço é do século XIV, mas sofreu alterações ao longo dos séculos, sobretudo durante o XIX, altura que a família Saldanha tomou conta do edifício.

A profunda investigação histórica e arqueológica que tem sido feita do local, contém, segundo António Maçanita, o primeiro documento em Évora que fala de regras aplicadas à vinha e ao comércio do vinho, redigidas por Martinho de Oliveira, Morgado deste paço à época.

A recuperação do edificado está a ser feita respeitando a sua história e sempre com acompanhamento arqueológico. Numa zona ainda por reabilitar foi encontrada aquela que se acredita ser a maior e mais antiga adega em Évora.