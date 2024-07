Cinq Mondes, em português cinco mundos (tradução livre), nasceu há mais de duas décadas pelas mãos de Jean-Louis Poiroux que viajou pelo mundo com o propósito de descobrir e compreender as artes da beleza dos cinco continentes.

A Cinq Mondes, que começou como uma marca de cuidados para a pele inspirada nas cultura e tradições de diferentes lugares do planeta, tornou-se numa rede de spas de luxo, atualmente presentes em mais de 35 países, que oferecem tratamentos de assinatura e uma experiência de beleza que apela aos cinco sentidos.

A marca francesa, que já se encontrava presente em Portugal, está agora também na pitoresca vila de Alcochete, no Spa Praia do Sal.

Para Alcochete, a marca traz as melhores práticas de beleza do mundo, proporcionando tratamentos inovadores que combinam a autenticidade regional com as influências globais, através de produtos naturais e ingredientes ativos de origem orgânica.

Spa Praia do Sal créditos: Divulgação

Mais serviços de bem-estar e produtos exclusivos da Cinq Mondes no Spa Praia do Sal

O Praia do Sal Resort destaca-se pelo seu alojamento elegante e confortável, perfeito para quem procura desligar-se do quotidiano e recarregar energias. Complementando esta experiência de estadia, o Spa Praia do Sal, além do circuito de águas e dos tratamentos tradicionais, já conhecidos por muitos, apresenta agora uma nova ampla gama de serviços de bem-estar. Estes incluem massagens relaxantes, esfoliações sublimes, rituais de beleza para rosto, corpo e uma ampla variedade de outros tratamentos exclusivos. Igualmente, a experiência é enriquecida com a linha de produtos exclusivos da Cinq Mondes, disponível para o rosto e corpo.

Spa Praia do Sal créditos: Divulgação

Bem-estar para toda a família

A pensar nas famílias, o Spa introduziu serviços pensados especialmente para os mais jovens, como mini manicure e mini pedicure, além de massagens adaptadas aos mais pequenos, permitindo que todos os membros da família possam usufruir de um momento perfeito de pura plenitude e descontração.

Morada: Passeio das Caravelas, 88 2890-166 Alcochete Telefone de reserva: +351 212 343 165 Email de reserva: reservas@praiadosal.com

“Ao associarmo-nos à Cinq Mondes, pretendemos elevar a nossa oferta de tratamentos de Spa, através de uma gama de produtos superiores. Além disso, esta parceria abre-nos, sem dúvida, as portas para os cinco cantos do mundo, permitindo oferecer tratamentos personalizados que combinam o melhor das tradições globais com a nossa filosofia local”, partilha Miguel Fernandes, Diretor Geral do Praia do Sal Resort.

“A partir de agora, os clientes poderão usufruir de uma gama de tratamentos holísticos e de produtos naturais de alta qualidade enquanto se revitalizam num ambiente sereno e único, proporcionado pelas instalações do Spa Praia do Sal”, acrescenta Miguel Charneca, Diretor Geral da Sorisa, especialista em saúde, beleza e bem-estar, e distribuidor exclusivo da marca Cinq Mondes em Portugal.