Cinq Mondes é a mais recente novidade do mundo a beleza a chegar a Portugal. Reconhecida mundialmente no segmento de spa & beauty, a marca francesa de cosmética é um exclusivo da empresa SORISA S.A. e promete oferecer a arte da beleza num frasco.

Há 20 anos atrás, o empresário francês Jean-Louis Poiroux lançou um desafio a si mesmo: criar uma marca onde fosse possível colocar o poder das plantas de todo o mundo ao serviço da pele. Para isso percorreu diferentes continentes em busca dos melhores rituais de beleza e de bem-estar ancestrais que serviram de base para a criação de uma linha de produtos.

E assim, em 2002, nascia a Cinq Mondes que, mais do que uma marca de cuidados para a pele, também se tornou numa rede de spas de luxo, atualmente presentes em 35 países, que oferecem tratamentos de assinatura e uma experiência de beleza que apela aos cinco sentidos.

Tal como refere em comunicado, "esticar as fronteiras do mundo e continuar a nossa procura pelo conhecimento ancestral da juventude e beleza para as combinar, dentro dos nossos laboratórios, com a mais inovadora investigação científica" e "explorar as propriedades das plantas das farmacopeias tradicionais cujos compostos ativos têm sido fontes de bem-estar e beleza desde os inícios dos tempos" são dois pilares que, passado duas décadas, continuam a fazer do ADN da marca que acaba de chegar a território nacional.

Todos os seus produtos são feitos com fórmulas únicas e contém ingredientes ativos naturais, muitos deles presentes na natureza, e que se destacam pela sua eficácia. O creme hidratante anti-rugas Onguent de Jeunesse, a Máscara Biocellulose, que vai ser um bom aliado para as peles desidratadas, e o Sérum de olhos e lábios, enriquecido com diferentes plantas da farmacopeia chinesa para reduzir os sinais de fadiga, são alguns dos produtos que poderá experimentar e conhecer de perto.

