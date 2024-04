Visitar museus

Atualmente, são mais de 220 museus, palácios e monumentos cuja visita é gratuita para todos os residentes de Portugal. A cidade de Lisboa é a que oferece uma panóplia mais ampla de locais, como por exemplo, o Mosteiro dos Jerónimos, a Torre de Belém, o Palácio Nacional da Ajuda e o Museu Nacional dos Coches, o Museu do Dinheiro, o Museu da História Natural e da Ciência e o Palácio de São Bento. Porém, também pode encontrá-los noutras regiões: Convento de Cristo (Tomar), Mosteiro de Alcobaça (Alcobaça), Mosteiro de Santa Maria da Vitória (Batalha), Palácio Nacional de Mafra (Mafra, Museu Nacional Grão Vasco (Viseu), Museu Nacional de Machado de Castro (Coimbra), Museu Nacional de Soares dos Reis (Porto), Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo (Évora) e Museu Nacional da Resistência e da Liberdade (Peniche). Tenha em atenção que a maioria destes monumentos oferecem a entrada apenas aos domingos, pelo que antes de visitá-los, consulte o seu preçário e horário de funcionamento.

Piquenique no jardim

Este é um plano muito económico para os casais que desejam fazer uma refeição fora de casa sem gastar muito. Principalmente na primavera e no verão, os parques e jardins veem a sua flora renascer, convidando a um passeio e a um piquenique. Seja para um simples lanche a dois ou um almoço com os amigos, são vários os locais com entrada gratuita que dispõem de grandes relvados ou lugares próprios para disfrutar de uma refeição. Alguns, como o Jardim Botânico Tropical, o Jardim Botânico de Lisboa (Lisboa) e o Parque Serralves (Porto), são grátis apenas aos domingos das 10h às 13h. Porém, existem muitos outros espalhados pelo país inteiro em que não necessita de pagar para entrar, como a Tapada das Necessidades e o Jardim da Gulbenkian (Lisboa), os Jardins do Palácio de Cristal (Porto), Mata Nacional do Bussaco (Mealhada), Jardins do Santuário do Bom Jesus (Braga), Jardim da Alameda João de Deus (Faro) e o Parque da Devesa (Vila Nova de Famalicão).

Assistir ao pôr do sol no miradouro

O pôr do sol é muito romântico, trazendo uma sensação de aconchego e cumplicidade a quem o vê acontecer, como se tratasse de um segredo que apenas os espectadores ficam a conhecer. Os melhores lugares para assistir a este fenómeno são os miradouros, habitualmente localizados em pontos altos das cidades, vilas e aldeias. Exemplos desses locais são o Miradoura da Pedra Bela (Terras de Bouro), Miradouro do Ujo (Vila Real), Miradouro dos Piornos (Covilhã), Miradouro do Suberco (Nazaré), Miradouro do Portinho da Arrábida (Setúbal), Miradouro da Vista do Rei (São Miguel) e Miradouro da Boca dos Namorados (Câmara de Lobos).

Ir à praia

Agora que o verão está mais perto e o calor começa a apertar, não existe melhor plano gratuito que ir à praia. Na praia pode dar uns mergulhos, banhar-se ao sol, andar à beira mar, levar o seu cão a passear a qualquer hora e dia. Algumas das melhores de Portugal são as Praias dos Galapinhos e da Comporta (Setúbal), a Praia das Berlengas (Leiria), a Praia de Salema (Vila do Bispo), as Praias do Benagil, do Camilo e Dona Ana (Lagos), Praia da Marinha (Lagoa) e a Praia de Porto Santo (Madeira). Para os casais surfistas e apaixonados por ondas, os Supertubos (Peniche), a Praia do Norte (Nazaré) e as Praias do Amado e da Arrifana (Aljezur) são excelentes opções.

Fazer desporto

Seja andar de bicicleta ou patins, caminhar ou correr, jogar futebol ou simplesmente seguir vídeos de exercício físico da internet, o desporto é uma das atividades que mais une os casais. Hoje em dia, são muitas as cidades que proporcionam uma passadeira vermelha, parques e campos de futebol e basquetebol, onde podem praticar o vosso desporto preferido de forma gratuita.

Fazer voluntariado

Além de ser uma atividade que beneficia a sociedade, no geral, pode contribuir significativamente para o desenvolvimento e fortificação da sua relação ao fazer voluntariado. Existem várias formas de praticar esta ação e de ajudar quem mais precisa, desde distribuir refeições quentes a sem abrigos e recolher alimentos não perecíveis, a passear cães de canis e dar explicações de graça. A Comunidade Vida e Paz, a Fundação Ronald McDonald, a Associação EcoGerminar, a Associação de Apoio à vítima (APAV), a Cruz Vermelha Portuguesa, a REFOOD e a Liga Portuguesa Contra o Cancro são apenas alguns exemplos de organizações que promovem o voluntariado através de diversas iniciativas. Em Portugal, são vários os locais em que se pode voluntariar. Verifique quais os projetos existentes perto da sua zona de residência e ponha mãos à obra!

Já não é necessário ficar em casa a ver um filme, se pretende poupar dinheiro nos planos com o seu parceiro. Estas sugestões do Felizes.pt são apenas algumas das ideias que pode colocar em prática na próxima saída com a sua alma gémea. O importante é divertir-se e construir novas memórias juntos.