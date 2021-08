Os festivais de cinema continuam a brilhar neste verão. Está quase a chegar o IndieLisboa e há uma secção para crianças!

Todos os anos, o IndieLisboa atrai público e profissionais de cinema de todo o mundo, dando-lhes a oportunidade de descobrir filmes recentes de talentos emergentes e redescobrir autores de renome.

O festival também pensa nos mais novos e apresenta o IndieJúnior. Esta secção é feita a pensar nas crianças e, este ano, pela primeira vez, também nos bebés. Mas já lá vamos!

Um dos principais destaques deste ano é o Dia da Família, que decorrerá no dia 4 de setembro, e que começará por mostrar uma sessão especial de curtas-metragens (M/3) - Laços de Família - com locução ao vivo do ator, escritor e humorista Pedro Cardoso, na Culturgest.

A projeção de filmes será seguida pela Festa ao Ar Livre, no jardim da Biblioteca Palácio Galveias, com um concerto ao vivo de Gui Calegari, músico e artista do coletivo Baileia, mas também com uma oficina de expressão plástica e jogos inspirados na programação. Todas as atividades relativas à festa são gratuitas. Para participar nas oficinas visite o site do evento para inscrever as crianças.

Para acabar o dia, haverá uma sessão ao ar livre da longa-metragem Bom Dia Mundo! (M/6), ainda no jardim da Biblioteca Palácio Galveias, um delicado filme feito com figuras de papel de jornal animadas em stop motion e esculturas feitas à mão.

A grande novidade!

A atenção deste ano prende-se na novidade que é o Cinema de Colo. Desenhado para crianças dos 4 meses aos 2 anos e meio, nesta secção passarão cinco pequenos filmes, histórias cheias de cores e sons estimulantes, com projeções surpreendentes que focam o poder conjunto do som e da luz.

O que esperar do IndieJúnior?

Nos filmes em competição, este ano, os mais novos podem contar com as sessões Sonhar Acordado (M/3) e A Vida é uma Surpresa (M/6), que sublinham filmes apuradores do potencial criativo. Além disso, vão estar em exibição filmes que olham para o amor enquanto uma chama inapagável, como em No Fim do Amor! (M/3) e Bombeiro (M/6). Também o estímulo do performativo estará em destaque com os filmes Cães Zangados (M/3) e Sete Cabritinhos (M/6).

De toda a programação sublinha-se Os Sapatos do Louis que será o ponto de partida para o debate “Autismo: o caminho para a inclusão na escola e na comunidade”, que se perguntará sobre como identificar o autismo, mas também como abordar a questão da diferença.

Um filme-debate para todos os pais, filhos e professores, que acontecerá no dia 2 de setembro na Biblioteca Palácio Galveias. Este é um evento de entrada gratuita, mas limitado por inscrição prévia.

Oficinas para pequenos cineastas

Também as oficinas estão em destaque nesta edição. A longa-metragem "Bom Dia Mundo!" é a principal inspiração para uma oficina de madeiras "Nasci, e Agora...?", que acontecerá no dia 5 de setembro no pátio da Biblioteca Palácio Galveias, que se foca nos seus participantes enquanto construtores do mundo.

Para os pequenos cineastas, conheça a oficina de flipbooks, concebida e dinamizada pela realizadora Leonor Faria Henriques, que tem o seu filme Nada a Perder (M/6) na programação. A oficina acontecerá no dia 21 de agosto, também no pátio da Biblioteca Palácio Galveias.

Há ainda uma oficina de expressão corporal, concebida pela dupla de artistas-educadores Baileia, inspirada no filme Olá Senhor.

Todas as oficinas do festival necessitam de inscrição prévia. Visite o site do evento para conhecê-las e fazer a sua reserva.