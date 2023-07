O sonho de férias em família tem um nome: regime tudo incluído. Este hotel no Algarve é um exemplo disso

O Nau Salgados Palm Village, junto à praia dos Salgados, é um empreendimento turístico de quatro estrelas dedicado ao regime de tudo incluído. Por essa razão apenas está em funcionamento entre março e outubro e pode ser considerado uma espécie de paraíso para aqueles que viajam com a família. A envolvente e as típicas palmeiras, que são um dos cartões de visita dos hóteis Nau, levam-nos precisamente para um local de descanso, que é o que procuramos numas férias. E como o próprio nome indica, parece que chegamos a uma pequena vila, mas num ambiente mais exclusivo.

créditos: Divulgação

A zona dos Salgados é uma das mais procuradas, sobretudo pelas famílias portuguesas, e não se confunda ao chegar à zona. São várias as unidades Nau que pode encontrar na área, sendo que o Nau Salgados Palm Village fica mesmo junto a outra unidade, o Nau Salgados Palace, neste caso, um cinco estrelas também em regime tudo incluído.

Este hotel parece ser também uma escolha privilegiada para as férias dos portugueses, pelo que durante a nossa estadia, nos últimos dias de junho, eram os que se encontravam em maioria.

A localização é bastante interessante se é daqueles que gosta de procurar outro tipo de atividades, seja uma visita a uma parque aquático – o Zoo Marine fica a apenas 10 minutos de carro – seja para explorar as redondezas, num passeio de barco ou qualquer outra experiência.

Bem-vindo aos Family Rooms

Os 275 apartamentos têm o nome de Family Rooms o que denuncia claramente o público-alvo desta unidade hoteleira. Pensadas para responder às necessidades deste público, os apartamentos estão preparados para receber todas as famílias, das maiores às mais pequenas, de forma a garantir o conforto de quem escolhe este hotel.

créditos: Divulgação

As tipologias começam no mais simples T0 com 79 m2, ideal para dois adultos e uma criança ou bebé, até aos espaçosos T4 com 128 m2 e capacidade máxima de oito adultos e duas crianças ou bebés. À exceção do T0, a grande vantagem deste tipo de apartamentos é o facto de se conseguir fazer uma separação clara entre a zona de lazer e a zona de dormir. O que sabemos que sobretudo em casos de famílias com crianças pequenas pode ser um balão de oxigénio.

Todos os apartamentos têm uma espaçosa varanda. Estes estão divididos por blocos que também asseguram o estacionamento subterrâneo, com fácil acesso através de um elevador.

Restaurantes para todos os gostos

Quando falamos de um tudo incluído, um dos principais pontos é a oferta de restauração. Este hotel em particular tem três restaurantes – Boggey, Birdie e Eagle – todos junto às piscinas principais e dois bares dedicados a refeições e bebidas.

O Boggey é um restaurante buffet, sobretudo de iguarias italianas, com estações de show cooking e é aquele restuarante que podemos considerar o principal do empreendimento pois é o único que está disponível em praticamente todas as refeições com exceção do lanche (serve pequeno-almoço, lanche da manhã, almoço, jantar e ceia).

O Birdie é um restaurante que também funciona em regime buffet, com comida de base mais portuguesa e aberto nas refeições principais – pequeno-almoço, almoço, lanche e jantar – enquanto o Eagle pode ser considerado como o restaurante de grelhados, em estilo barbecue, que funciona nas refeições principais – almoço e jantar – e serve de bar de apoio às piscinas durante o dia.

No entanto, é aqui que aqueles que não conheçam esta unidade podem ficar um pouco confusos. É obrigatória a reserva prévia das refeições principais – pequeno-almoço, almoço e jantar – nos restaurantes através da aplicação do hotel. O ideal é que essa marcação seja feita antecipadamente (uns dias antes da sua chegada vai receber um mail a explicar este funcionamento e a sugerir a marcação) ou na chegada porque dependendo da altura do ano, a lotação em determinados horários pode esgotar facilmente. Por um lado, facilita na questão da organização, por outro pode ser um pouco frustrante conseguir marcar refeições nos locais da sua preferência. A sugestão é que peça ajuda no momento do check-in para evitar qualquer tipo de constrangimento.

Mas não desespere: não é por não conseguir reservar um restaurante em particular que deixa de ter acesso ao mesmo. Uma vez que estes espaços se encontram juntos, pode reservar um deles e se tiver vontade de experimentar um prato de outro, tem liberdade para circular entre espaços e compor o seu prato da forma que melhor entender.

A grande vantagem é o facto de os restaurantes se encontrarem junto a um dos conjuntos de piscinas o que ajuda bastante a logística na hora dos lanches.

Ao início da noite é montada uma mini feira junto à piscina principal, em frente aos restaurantes, uma espécie de guilty pleasure onde não faltam os tradicionais tererés ou algum tipo de bijuteria.

créditos: Divulgação

Além dos restaurantes há ainda dois bares junto à receção, o Driving Range Bar, com vários jogos e esplanada, que funciona entre as 16h30 e as 24h, e o Spikes Bar, também com esplanada e que funciona num horário bastante alargado, entre as 8h e as 24h. É também neste espaço que acontece a animação noturna.

Se o céu é o limite, num regime tudo incluído, pode consumir as bebidas que quiser. Não se esqueça, no entanto, que a moderação (também) é boa conselheira em tempos de férias.

Entretenimento para as crianças

Férias com crianças não é a mesma coisa e se elas tiverem coisas para fazer, sabemos que as mesmas vão correr muito melhor.

O Nau Salgados Palm Village soma um total de 10 piscinas, sendo que quatro delas são para os mais pequenos. As piscinas encontram-se divididas em três grandes espaços, sendo que podemos considerar como piscinas principais aquelas que se encontram junto dos restaurantes. É aqui que acontece a animação e interação com os hóspedes e também é aqui que, no período da tarde, é montado um grande insuflável que faz as delícias dos miúdos durante algumas horas.

créditos: Divulgação

Além das piscinas, o hotel tem ainda um kids club, para crianças entre os três e os 12 anos, com 230 m2 que incluiu um parque infantil, uma zona de mini golfe pensada para as crianças, mas também espaços para toda a família como um ginásio ao ar livre, um campo de voleibol, três de ténis, um de futebol e um espaço relvado para o jogo da malha e petanca.

Ao fim da noite pode ainda contar com um momento de mini discoteca com as músicas infantis da praxe, para entreter os mais pequenos. A noite termina com a presença da mascote do hotel e um momento para tirar fotografias com a mesma.

Durante a época alta são várias as atividades pensadas para as crianças entre pinturas, modelagens, jogos tradicionais, jogos de palavras, karaoke, atividades livres ou sessões de cinema.

A praia (quase) ali tão perto

Alguns podem considerar que uma desvantagem desta unidade hoteleira é o facto de não ter acesso direto à praia. No entanto, esta questão é colmatada com um serviço de transfer do próprio hotel, em comboio turístico, que nos deixa mesmo com o pé na areia, mais precisamente na Praia da Galé Oeste. Este serviço funciona entre maio e outubro, das 9h30 às 19h30, sendo que é importante ter em mente que há um período, à hora de almoço, em que este serviço fica suspenso.

Se gostar de uma onda mais aventureira, pode também percorrer o passadiço até à praia dos Salgados, que se encontra a menos de 20 minutos a pé, ou mesmo a praia da Galé Oeste, a menos de 15 minutos.

Conclusão

Numa altura em que parece começar a ser tendência a proliferação de hotéis apenas para adultos, o Nau Palm Village garante exatamente o oposto: férias em família com tudo a que temos direito, incluindo a gritaria típica de quem viaja com crianças. Mas é isso que procuramos nas férias - um local onde os mais pequenos se divirtam, explorem, criem memórias e em que os adultos consigam descansar o mínimo possível.

créditos: Divulgação

Esta não é a minha primeira incursão num hotel Nau no Algarve e pode conhecer experiências passadas no Nau São Rafael Suites, também em regime tudo incluído, e no Nau São Rafael Atlântico, em regime de pequeno-almoço e meia pensão.

E afinal, no verão, todos os caminhos parecem ir dar ao Algarve. Para agosto os preços nesta unidade começam nos 329€ por noite, sendo que setembro e outubro conseguem ter preços mais simpáticos (a partir de 194€ por noite em setembro e a partir de 131€ por noite em outubro para dois adultos e uma criança) em jeito de despedida de época de praia.

O SAPO Lifestyle esteve alojado a convite do grupo Nau.