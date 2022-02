O novo hotel da Estação Ferroviária de Santa Apolónia propõe viagem de cinco estrelas

O novo hotel do grupo The Editory Collection Hotels, reabilita uma parte do edifício da estação de Santa Apolónia que, atualmente, não se encontrava em utilização. O projeto de arquitetura afirma-se numa fachada de linhas sóbrias em tom bordeaux, que se destaca na frente ribeirinha com maior expressão da cantaria original e dos detalhes decorativos originais que marcam aquela construção de estilo neoclássico. Mesmo em frente ao novo Terminal de Cruzeiros e em plena Avenida Infante D. Henrique, The Editory Riverside Santa Apolónia Hotel aposta num regresso à história da ferrovia portuguesa.

Com os tons de azul a definir a paleta dos corredores e dos quartos, The Editory Riverside Santa Apolónia Hotel desvenda-se em três pisos com 11 tipologias distintas de quartos de decoração clássica, com pormenores vintage e muitos detalhes temáticos inspirados nas antigas carruagens.

Mesmo por cima da entrada principal, onde se situa a icónica varanda que serviu de palco a momentos históricos da vida política portuguesa, a Sala Nobre acolhe reuniões e eventos sob um teto de estuque do século XIX, totalmente recuperado de acordo com a traça original.

A arte da fotografia está representada nas imagens recolhidas pelo fotógrafo catalão Jordi Llorella, que passou por estações de caminho-de-ferro e apeadeiros para captar a memória e as histórias das construções ferroviárias, que carregam e transmitem ainda hoje, um valor arquitetónico, de originalidade, de uma memória de relevância social.

O restaurante The Editory Riverside Santa Apolónia Hotel apresenta uma carta repleta de opções de fun dining para partilhar, os pratos são inspirados nos produtos que representam as várias linhas de ligação regional que convergem na Estação de Santa Apolónia.

Com capacidade para 122 lugares sentados e a funcionar diariamente entre as 7h00 e a 1h00, o restaurante sugere um embarque num espaço amplo com almoços executivos e jantares à carta. Um imponente bar ao centro recria um ambiente que remete para o interior de uma carruagem-bar, com uma carta de merendas.

Com room service disponível em permanência, é possível saborear no quarto uma seleção de sabores portugueses by chef André Silva a qualquer hora. Entre as comodidades, destaca-se ainda a sala de fitness no piso 0, com vários equipamentos para treino e acesso com chave eletrónica, 24 horas por dia, a todos os hóspedes.

O hotel dispõe de 20 lugares de estacionamento, wi-fi gratuito e um conjunto de atividades a poucos minutos de distância para diferentes gostos e experiências.