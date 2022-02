No White Shell, o jantar começa com Almofadinha de queijo de cabra e mel com salada de frutos vermelhos e Magret de Pato com texturas de couve-flor, cebolinhas caramelizadas e molho de figos macerados. Para prato principal, os casais contam com um Risoto de sépia com aros de lulinhas fritas e tomate concassé. O último momento do jantar é a sobremesa: Parfait de chocolate e morango.

A proposta, que inclui o alojamento, está disponível a partir dos 260 euros. Os clientes que adquirirem o programa recebem um voucher “dois em um”, que lhes dá direito a uma noite de oferta na compra de duas noites, com estada até 28 de fevereiro. Além de serem recebidos com duas espetadas de fruta com chocolate e uma garrafa de espumante, existe ainda a opção de adicionar uma massagem de relaxamento de 50 minutos, por 80 euros para duas pessoas.

O White Shell disponibiliza vários espaços de lazer, para além do campo de padel, tais como um campo de ténis, um parque infantil, piscina interior e exterior, sauna, ginásio e SPA.

As reservas podem fazer-se através do e-mail res@whiteshellbeachvillas.com