Para quem faz do mês de fevereiro um caminho de amor e paixão, o VidaMar Resort Hotel Madeira preparou um pacote promocional que inclui uma noite de alojamento em quarto superior com vista direta para o mar, com uma receção especial, que vai desde a criação do ambiente romântico à oferta de espumante.

Informa a unidade hoteleira que “no centro de talassoterapia do Hotel, Thallasso Sea Spa, os casais terão à sua espera um tratamento relaxante, a Aromoterapia, uma massagem de 20 minutos. Para uma experiência completa, os hóspedes poderão também usufruir da piscina vital com cinco circuitos, virada para o mar”.

No programa, estão também incluídos o pequeno-almoço e jantar buffet no restaurante Oceano para uma verdadeira degustação romântica e memorável e o check-out tardio.

créditos: VidaMar Resort Hotel Madeira

Para além do programa completo da “Experiência São Valentim”, estão ainda disponíveis diferentes vouchers, com a oferta de alojamento, SPA, Restauração ou pack SPA mais Restauração.

Também no restaurante Mamma Mia, localizado no VidaMar Resort Hotel Madeira, o dia mais romântico do ano vai ser comemorado com um menu especial.

O jantar a dois começa com um cálice de espumante e pecado de Framboesa, como entrada, uma Salada de quinoa, manga, romã e Camarão em massa kadaif. No prato principal, o casal poderá desfrutar um Robalo em aromas de lima berço de espinafres e tomate cherry ou Filete de novilho com puré de batata-doce, cenoura bebé assada, culis de pimentos, molho de vinho tinto. Para finalizar, não poderia faltar a sobremesa, neste caso um Petit gateaux com gelado de nata e frutos vermelhos.

A “Experiência São Valentim” tem um preço a partir de 108 euros por pessoa e é válida até 28 de fevereiro de 2022. Por seu turno, o jantar de São Valentim no restaurante Mamma Mia orça os 37 euros por pessoa.