O evento mais cool da Ericeira está de volta ao palco do La Barraque – no jardim secreto do Hotel You and Sea, este ano com referência a quatro elementos, Terra, Mar, Ar, Fogo a caracterizar cada uma das também quatro edições. Com o foco na sustentabilidade e na consciencialização ambiental, procurando marcas nacionais em ascensão, workshops e atelier sobre regeneração da terra e jardins suspensos, bem como, outras parcerias relacionadas com o tema desta edição – a Terra.

Nesta 10.ª edição, o Sea Salt Collective volta a contar, entre as 11h00 e as 22h00, com o cinema ao ar livre, que este ano acontece sábado e domingo, bem como um espaço destinado a marcas de moda, street food e o Little Fish Area, responsabilidade da ilustradora Mariqosa e Caixa Voadora, espaço dedicado aos mais novo que promete diversas atividades, tais como, pintura, espetáculos musicais, teatro e outras.

Sea Salt Collective

Além disso uma das apostas este ano é a programação musical. A convidada de honra para fechar o evento no sábado dia 20 de maio é a artista portuguesa Da Chick, que promete um set com muito groove, um dos mais funky do país, que seguramente vai colocar toda a gente a dançar.

As inscrições encontram-se abertas para as marcas interessadas em participar, seja na primeira edição ou nas próximas, e decorrem até dia 1 de maio. O Sea Salt Collective procura marcas, criativos, ateliers que tenham projetos diferenciadores e conscientes onde a inspiração e qualidade são prioridade.

As inscrições devem ser feitas através do formulário que pode ser feito aqui.

O Sea Salt Collective, é um evento fundado em 2021, organizado por Mariana Ricciardi, Patrícia e Joana Faustino, três mulheres entusiastas com as mesmas paixões: cultura, design, arte e cinema, que quiseram proporcionar à vila um espaço onde se celebra tudo o que a vida tem de bom. Este ano, o evento contará com quatro edições ao longo do ano, a decorrer entre maio e dezembro, celebrando em cada uma os quatro elementos da natureza: maio - Terra, julho - Água, setembro - Ar e dezembro – Fogo e promovendo a cultura, arte e conhecimento à volta dessas temáticas.