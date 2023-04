As quartas-feiras de maio no Casino Espinho serão dia de espetáculo de comédia, com o Senta-te a Rir (32,5 euros), com os comediantes Óscar Branco, Adriano Moura, Sr. Limpinho, Zé Pedro e Ricardo Couto a animar e pôr o público a rir.

Nos dias 5 e 6, o destaque vai para o Jantar Concerto com Tributo à Música Francesa (52,5 euros), um projeto musical liderado pelo pianista e cantor André Sarbib, sendo uma homenagem aos grandes intérpretes da música francesa. Neste espetáculo serão recriados os clássicos mais emblemáticos das grandes vozes francófonas, como Édith Piaf, Jaque Brel, Joe Dassin, Gilbert Bécaud e tantos outros.

Já a 12, 13 e 26, o calor e a sensualidade da América Latina vão invadir o Casino, com Fuego, The Show (52,5 euros). Com um grande impacto visual polvilhado com sedução e requinte, estão garantidas noites com o glamour e requinte típico de um espetáculo do Casino Espinho.

No mês de maio haverá ainda um jantar espetáculo de Tributo a Carlos do Carmo (52,5 euros). Nos dias 21 e 22, o Jazz de Lisboa apresentará o espetáculo “Saudade”, onde será feito um tributo ao fadista e intérprete, um dos grandes mestres da música contemporânea Portuguesa.

No dia 27 de maio, um dos maiores artistas, autores e intérpretes contemporâneos da música – António Azambujo (75 euros), pisará o palco do Casino para um jantar concerto especial.

Relativamente à oferta gastronómica do Casino, os sábados serão dedicadas a jantares vínicos (50 euros), e as terças-feiras serão dias de celebração transmontana com um menu especial repleto do que a região tem de melhor para oferecer.

Os bares do Casino terão ofertas especiais e o Bingo terá oferta de salgadinhos todas as terças e quintas e oferta de sushi e preguinhos todas as quartas, entre as 16h00 e as 22h00.

As reservas pode fazer-se pelo telefone 227 335 500 ou e-mail casinoespinho@solverde.pt