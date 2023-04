Para quem quiser que a mãe seja parte do espetáculo de vídeo mapping de homenagem às mães que o hotel está a preparar, e que será exibido ao final da tarde no pátio interior do Lumen no Dia da Mãe, basta enviar uma fotografia e três palavras que descrevam a progenitora para o e-mail tsa@lumenhotel.pt, até dia 5 de maio. Depois, a equipa criativa trata da surpresa.

Às 19h15, a celebração começa com um welcome drink, a que se seguirá a exibição do espetáculo de tributo às mães, nas longas paredes interiores do Pátio Fotossíntese. Tratando-se de um dia especial, o chef Celso Dias preparou um menu que também é uma homenagem para acompanhar os festejos: em cinco momentos serão servidos camarão, bisque de lagostins, polvo com mousse de fava, entre outros pratos. O habitual Lisbon Light Show é exibido às 22h00.

O menu tem o valor de 55 euros com bebidas incluídas, vídeo mapping de homenagem e um desconto de 10% nas tarifas do site (válido até junho de 2023).