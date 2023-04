A antestreia de “Living Van Gogh” decorrerá no dia 3 de maio, pelas 19h00, na Immersivus Gallery Porto, celebrando o pintor pós-impressionista em todas as suas dimensões. “A viagem inicia-se com ‘Immersive Van Gogh’, o maior espetáculo multimédia do mundo dedicado a Van Gogh, em estreia absoluta em Portugal. As abóbadas das Furnas da Alfândega do Porto transformam-se em telas tridimensionais a 360º onde serão projetados 90 milhões de pixéis de imagem e 60 600 fotogramas de vídeo”, informa a organização.

Após esse primeiro momento, seguem-se seis criações interativas e colaborativas originais, da autoria do ateliê OCUBO, através das quais o público vai entrando progressivamente na pele de Van Gogh, no tumulto da sua mente e no centro da sua emoção. São disso exemplo a tocante “Sinfonia dos Girassóis”, uma simbiose de música, esculturas luminosas gigantes e efeitos de luz que parte da simbologia dos girassóis para Van Gogh e da declamação do poema “Última carta de Van Gogh a Théo” de Al Berto para criar um momento particularmente reflexivo sobre o seu fim de vida.

O espetáculo abre ao público no dia 4 de maio, com sessões das 14h00 às 18h30, de meia em meia hora. Os bilhetes custam entre 10 e 14 euros, com entrada gratuita para crianças com menos de três anos, e podem ser adquiridos aqui. Entre 4 e 7 de maio, as entradas terão o valor único de 10 euros.