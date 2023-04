Sob o mote “Património e Mudança”, decorre a 18 de abril o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, momento para o Amoreiras 360º Panoramic View estar de portas abertas para receber todos os que o queiram visitar, este que é o ponto mais alto da capital.

Para quem quiser ir apenas visitar o Amoreiras 360º Panoramic View, o acesso poderá ser efetuado entre as 10h00 e as 12h30 e das 14h30 às 22h00. Sem inscrição necessária, os visitantes deverão dirigir-se ao Balcão de Informações, no interior do Amoreiras Shopping Center (piso 1, junto à Fnac) e levantar o seu bilhete.

O Padrão dos Descobrimentos, o Palácio Real da Ajuda, o Cristo Rei, as Pontes 25 de Abril e Vasco da Gama, o Palácio de Belém, o Mosteiro dos Jerónimos, o Castelo de São Jorge e o Aqueduto das Água Livres, são alguns dos vários pontos emblemáticos da cidade que podem ser avistados a partir deste Miradouro. Para complementar a experiência, estão distribuídas pelo recinto lunetas de longo alcance gratuitas e mapas informativos sobre os pontos históricos a avistar.

Para quem preferir uma visita guiada, serão organizadas duas visitas conjuntas ao Amoreiras 360° Panoramic View e o Museu da Água – Reservatório da Mãe d’Água das Amoreiras, às 16h00 e às 19h00, de onde se pode avistar o património cultural de Lisboa de forma panorâmica.

No Reservatório da Mãe d’Água, os inscritos poderão visitar o seu espaço amplo, luzente e unificado, sugerindo o seu interior a planta de uma igreja estilo Salão. A água das nascentes jorra da boca de um golfinho sobre uma cascata, construída com pedra transportada das nascentes do Aqueduto das Águas Livres, e converge para o tanque de 7,5 metros de profundidade. Do tanque emergem quatro colunas que sustentam um teto de abóbadas de aresta que, por sua vez, suporta o magnífico terraço panorâmico sobre a cidade de Lisboa.

A inscrição nestas visitas é obrigatória e poderá ser feita pelo telefone 218 100 215 ou por e-mail: mda.epal@adp.pt