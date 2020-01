Viver um eterno romance, em Coimbra

Coimbra é terra de romance, naturalmente, ou não tivesse sido o palco de um dos amores portugueses mais célebres: o de D. Pedro e Inês de Castro. A proposta do Hotel Quinta das Lágrimas - cujos jardins serviram precisamente de palco para este amor - é de dois programas românticos, de uma ou duas noites.

O programa de São Valentim de uma noite, disponível por 275€ por casal, inclui estadia em quarto duplo standard, nas opções SPA ou Garden, com pequeno-almoço e tratamento VIP romântico. Contempla ainda um jantar romântico no restaurante Arcadas, com degustação do "Menu Experiência" proposto pelo Chefe Vítor Dias. As bebidas, escolha do escanção, estão incluídas nesta experiência gastronómica.

O programa de duas noites, disponível por 495€ por casal, para além do alojamento, pequeno-almoço e jantar romântico, integra ainda uma massagem "Pedro & Inês", para desfrutar a dois, lado a lado, durante 30 minutos.

Ambos os programas incluem ainda utilização livre da piscina interior, sala de cardio-fitness, banho turco e sauna, e 15% de desconto em massagens no Bamboo Garden SPA. É ainda possível, mediante disponibilidade, fazer early check-in e late check out.

Estes programas de São Valentim estão disponíveis para reserva entre os dias 1 a 29 de fevereiro.

Celebrar o amor, em Torres Vedras

Para estadias de 14 a 16 de Fevereiro, o Dolce By Wyndham CampoReal Lisboa disponibiliza o pacote São Valentim - que inclui uma ou duas noites de alojamento, pequeno-almoço buffet, tratamento VIP romântico à chegada e ainda, um jantar especial no Grande Escolha, restaurante fine dining do hotel, desde 249€ por casal, em estadia em quarto deluxe. Com este pacote tem também acesso ao circuito de águas no spa (sauna, jacuzzi e banho turco), à piscina interior aquecida e acesso ao ginásio que se encontra disponível 24h.

Para os que preferem comemorar a data com um jantar romântico, o menu exclusivo do Chefe Rui Fernandes estará disponível para degustação nos dias 14 e 15 de fevereiro. O jantar tem início com uma seleção de pães e manteigas caseiras, seguido das entradas de vieiras com geleia de manga e pimenta rosa e caranguejo em tempura com vegetais do mar. Segue-se o prato de peixe e carne - pregado com arroz de coco, malagueta, rúcula e lima e tornedó de novilho, legumes grelhados e quinoa de especiarias. Para terminar da melhor forma, o Chefe sugere morango & wasabi e petit fours. O menu, a 65€ por pessoa, inclui ainda degustação de vinhos (cocktail de boas-vindas e bebidas seleção Dolce CampoReal), água, refrigerantes e café.

Durante o mês de Fevereiro, é São Valentim todos os dias no Dolce CampoReal por isso, o hotel disponibiliza um programa exclusivo para este mês. O pacote Dolce In Love (com oferta válida para estadias de 1 a 29 de fevereiro de 2020, excluindo 14 e 15 de fevereiro). inclui alojamento de uma noite, pequeno-almoço buffet, tratamento VIP romântico à chegada e ainda um jantar romântico. Este pacote dá ainda acesso ao circuito de águas no spa: sauna, jacuzzi e banho turco, à piscina interior aquecida e ao ginásio que se encontra disponível 24h por dia. A partir de 194€ a noite.