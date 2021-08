Numa aldeia do Fundão há um hotel que serve de ponto de partida para passeios inesquecíveis nas montanhas

Na Cerca Design House, os hóspedes podem desfrutar de um jardim, bar, esplanada e piscinas exteriores. Ponto de partida para passeios pelas serras da Gardunha e da Estrela. Por entre curvas e contracurvas da montanha, há passadiços a percorrer, cascatas para conhecer e pequenos tesouros da natureza por desvendar.

Para quem procura descanso, dar uns mergulhos e apanhar sol, são várias as praias fluviais que se encontram nas encostas e nos vales da Serra da Gardunha e na Serra da Estrela, como o Parque Fluvial da Lavandeira, Praia Fluvial de Janeiro de Baixo, ou mesmo ao lado, na aldeia histórica de Castelo Novo.

créditos: Cerca Design House

Entre cascatas, ribeiras e afluentes do rio Zêzere, são várias as opções para refrescar as ideias. Para os mais aventureiros e para quem procura umas férias um pouco mais ativas, têm à disposição vários desportos náuticos, como a canoagem e paddle, que podem ser praticados na maioria das praias fluviais.

Depois de um dia a descobrir a serra, o jantar é servido na Cerca Design House onde os clientes podem degustar o pão e o azeite da região, acompanhados pelos licores e refeições ligeiras.

créditos: Cerca Design House

A Cerca Design House dispõe de dez quartos e de cinco villas que poderão ser reservadas na totalidade para umas férias entre família e amigos – os amigos de quatro patas também estão convidados.

Preços desde 90 euros (noite, 2 pax). As reservas podem fazer-se pelos telefones 275 759 060; 964 756 466 ou e-mail |info@cercadesignhouse.com