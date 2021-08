Desporto, descontração e boas vistas sobre Lisboa incluídos nos pacotes de verão do InterContinental Lisbon

Apreciar a vista sobre a cidade, recarregar energias e desfrutar de um pequeno-almoço é o pré-treino, tanto para quem quer dar tudo no ginásio, como para quem só se quer exercitar um pouco. O pacote “Sports” inclui estada, pequeno-almoço e acesso ao Clube VII (ginásio, piscina e sauna), a partir de 200 euros, por noite.

Já para as escapadinhas românticas, o hotel criou o programa “Relax” que, para além da estada e do pequeno-almoço, inclui massagem para dois, a partir de 300 euros, por noite. O estacionamento está incluído em ambas as ofertas.

InterContinental Lisbon

O hotel lançou os novos Terrace Rooms, situados nos últimos andares do edifício. Com uma decoração sóbria, tons neutros, pormenores da cultura portuguesa e um espaçoso terraço com vista sobre a cidade.

As ofertas “Sports” e “Relax” e os “Terrace Rooms” podem ser reservados no site do hotel, pelo telefone 213 818 700 ou e-mail lisha.reservations@ihg.com