Seja para desfrutar de um dia em família ou de um encontro entre amigos, a Invictus Cruises, empresa de turismo náutico de luxo, propõe programas totalmente personalizados e vão desde um passeio privado para revisitar as impressionantes margens das cidades do Porto e Douro até uma travessia tranquila até ao Alto Douro Vinhateiro.

A bordo da frota da Invictus Cruises, duas embarcações exclusivas da marca italiana de luxo Invictus Yachts, pequenos-almoços, brunches, almoços ou petiscos são algumas das opções disponíveis, todas asseguradas pela equipa da Miss Blueberry (ex-concorrentes do Hell’s Kitchen). A estas juntam-se provas de vinho a bordo, com destaque para as referências topo de gama das casas Churchill’s (Vinhos do Porto) e CARM (vinhos tranquilos).

As propostas da Invictus Cruises não se ficam apenas pelas águas do rio Douro. Em cada margem há um parceiro para complementar cada experiência. Na lista de parceiros incluem-se hotéis de cinco estrelas da região, restaurantes tradicionais e distinguidos pelo Guia Michelin, museus, centros de visita e pontos de interesse para captar o melhor em terra.

Segundo Patrícia Carvalho, gestora de negócios da Invictus Cruises, os passeios privados pelas águas do Douro “são cada vez mais procurados por turistas, portugueses e estrangeiros, que visitam o Norte de Portugal, pois esta é, sem dúvida, uma forma diferente e original de conhecer o Porto e o Douro. A distância terrestre entre o Porto e o Pinhão, por exemplo, é relativamente curta, mas não faz justiça à riqueza paisagística da região. No barco, a viagem não cumpre apenas pelo destino final, mas, sobretudo, pelo caminho a percorrer, pois todos os minutos são aproveitados ao máximo”.

Para viajar nos iates da Invictus Cruises, em regime de exclusividade, é necessário efetuar reserva antecipada. Existem diferentes programas disponíveis que dependem, desde logo, da embarcação escolhida. Os valores para viajar no GT370, com lotação máxima de dez pessoas, são a partir de 480 euros (duas horas) e 980 euros (um dia). Já o modelo TT460, com lotação de 12 pessoas, o intervalo de preços vai desde 660 euros (duas horas) a 1.290 euros (um dia). Existe ainda a opção “cruzeiro de um dia pelo Douro Vinhateiro (e Régua)”. Neste caso, pode optar pelo barco de dez metros (desde 2.940 euros) ou de 14 metros (desde 3.840 euros).

