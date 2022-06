Durante os dias do festival, de 2 a 30 de julho, o hotel será o quartel-general dos artistas e respetivas comitivas, e terá um “Cool Pack” para quem procura momentos de diversão aliados à tranquilidade da natureza.

O “Cool Pack” do The Oitavos inclui uma noite em loft superior com pequeno-almoço, dois convites para o concerto na plateia VIP, amenities VIP no quarto pensadas para a ocasião e acesso à piscina interior e à piscina infinita de água salgada aquecida.

Este pacote é válido todos os dias de concerto: 2, 10, 21, 23, 27, 28 e 30 de julho. A oferta é limitada e sujeita a disponibilidade. Nesta 17.ª edição do EDP Cool Jazz, estarão presentes artistas tanto internacionais como nacionais como John Legend, Paul Anka, Yann Tiersen, Miguel Araújo, entre outros.

Os concertos acontecem todos no Hipódromo Manuel Possolo. O hotel The Oitavos encontra-se a cerca de cinco minutos do recinto do festival.

O The Oitavos vai promover, a partir do dia 13 de junho, um passatempo no IG com oferta de dois bilhetes Golden Circle para o John Legend e uma noite com pequeno almoço incluído no The Oitavos.

O preço “Cool Pack” orça desde os 395 euros por quarto. Transfer disponível para o recinto (ida e volta): acresce 30 euros para duas pessoas.

As reservas pode ser efetuadas através do e-mail reservations@theoitavos.com ou telefone 214 860 020.