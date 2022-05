Cais Urban Lodge, uma nova experiência no coração de Lisboa

O edifício pombalino onde se encontra o Cais Urban Lodge sofreu uma reabilitação integral, unindo o conforto moderno e o património existente. O projeto de arquitetura da responsabilidade do arquiteto Gonçalo Queirós Carvalho, manteve a fachada e a estrutura do edifício e o interior foi reabilitado de forma a absorver a alma e a história do espaço, a pedra de toque de todos os projetos da Mainside.

O interior tem um ambiente inspirado nas cores, na luz e na história da zona onde se insere a unidade de apartamentos, tendo por base materiais e acabamentos de luxo. No que toca à decoração, os elementos foram selecionados de forma a prolongar o mood eclético de um dos bairros com mais estórias da cidade. A decoração revela-se ainda nos pormenores contrastantes entre o moderno e o antigo para dar corpo à autenticidade do local.

Ricardo Junqueira

No chão de cada andar podemos observar longas passadeiras com nomes tão emblemáticos como Texas Bar, Oslo ou Copenhagen, espaços de diversão noturna que remontam a outras décadas e à memória boémia, artística e cultural do Cais do Sodré. A cultura e história desta área da cidade é ainda evidenciada na decoração de todos os espaços e nos pormenores. O Cais Urban Lodge tem por objetivo que os hóspedes se integrem na atmosfera do bairro e se sintam verdadeiros habitantes

Com três tipologias diferentes, suites, studios e apartamentos de uma a seis pessoas, o espaço tem na sua base o conceito de flexibilidade que permite expandir ou reduzir as áreas.

cais hotel lisboa portugal Ricardo Junqueira

Os apartamentos com capacidade para quatro adultos e uma criança, dividem-se em apartamentos com e sem varada e apartamentos duplex, o mesmo para os studios, com capacidade para alojar dois adultos e uma criança e as suites, concebidas para dois adultos, estão também disponíveis na versão duplex e com espaço exterior.

Cais Urban Lodge Rua do Ferragial, n.º 31 A, Lisboa Contactos: tel. 961 554 364; e-mail cais@thezerohotels.com

Todas as tipologias têm wi-fi grátis, elevador, receção remota 24 horas, ar condicionado, smart tV, cozinha equipada – apenas os apartamentos e os estúdios – e serviço de concierge personalizado, disponível diariamente das 9h00 às 18h00. O espaço não tem receção, mas está pensado com base na personalização total da experiência, garantido um serviço feito à medida de quem o usufrui. No Cais Urban Lodge e à semelhança das unidades hoteleiras Zero Box Lodge, os clientes recebem uma garrafa de cerveja exclusiva Zero.