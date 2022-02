No Dia dos Namorados, a sugestão é relaxar no “flutuário” de um convento do século XVI

No Convento do Seixo Boutique Hotel & Spa, edifício que resulta da recuperação das ruínas de um antigo convento do século XVI, há várias opções à escolha para celebrar o São Valentim, com ou sem dormida.

Na opção com alojamento (uma noite em quarto duplo superior, decoração romântica, espumante e espetada de frutas com chocolate no quarto), o jantar para duas pessoas está incluído e os preços variam entre os 295 euros e os 415 euros, consoante o programa extra escolhido. Entre as opções, destaca-se a sessão de “flutuário” e uma massagem "Camélia" de 30 minutos, para duas pessoas.

Convento do Seixo Boutique Hotel & Spa/Jorge Simão

Já no que respeita ao jantar romântico, preparado pelo chef Pedro Miguel Rosa, a ementa de São Valentim inclui Bisque de lagosta com voll au vent recheado, Filete de garoupa com crosta de cogumelos e pera confitada, Lombinho de vitela com foi gras e batata gratinada, Tiramisu com creme de natas e morangos.

A refeição orça os 60 euros por pessoa com harmonização de vinhos incluída.

O hotel apresenta 16 quartos, quatro suites e ainda quatro villas exteriores. Para completar a oferta, destaque para o restaurante Pecado e o XVI Bar, com cocktails de assinatura e uma carta de clássicos. A oferta de serviços completa-se com o Bodhi SPA, o court de padel e duas piscinas (interior e exterior).

As reservas fazem-se pelo telefone 275 249 670 ou e-mail info@conventodoseixo.com