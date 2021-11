A campanha “Fique 4 noites, pague 3”, disponível para reservas em qualquer propriedade do Pine Cliffs Resort é um pretexto para aproveitar os feriados de dezembro no soalheiro Algarve, seja com amigos ou familiares.

O resort oferece uma noite na compra de quatro para reservas efetuadas até 31 de dezembro. Para reservas realizadas para o Pine Cliffs Hotel, o pequeno-almoço buffet está incluído na tarifa e em estadas superiores a quatro noites, o resort oferece 25% de desconto sobre o valor total da estada.

O Pine Cliffs Resort conta com acesso direto à Praia da Falésia, diferentes espaços ao ar livre e uma oferta gastronómica bastante diversificada.

As reservas podem ser realizadas através do site e do e-mail pinecliffs.reservations@luxurycollection.com