Para os dias de celebração do Natal, o Hotel Quinta das Lágrimas, instalado num palácio do século XVIII e rodeado de 12 hectares de jardins, criou um pacote com duas noites de alojamento (a partir de 315,00 euros por pessoa em quarto duplo), que inclui pequeno-almoço, Jantar de Consoada, Ceia de Natal e Almoço no dia de Natal (com bebidas incluídas – escolha do escanção).

Para entrar com o pé direito em 2022, o hotel de Coimbra preparou uma experiência de duas noites, que inclui o alojamento com pequeno-almoço, bebida de boas-vindas e jantar com menu degustação no restaurante Arcadas. À meia-noite, e como manda a tradição, são servidas as passas. No primeiro dia do ano, e incluído no pacote de Réveillon, é servido um brunch completo (inclui bebidas sem álcool).

O pacote de Réveillon do Hotel Quinta das Lágrimas está disponível a partir de 395,00 euros por pessoa em quarto duplo.

Tanto no pacote de Natal como no de Réveillon, é gratuita a estada de crianças até dois anos e que partilhem o quarto com dois adultos. Os menores, até 12 anos, usufruem de um desconto de 50% sobre o valor (cama extra).

Adicionalmente, os hóspedes que visitarem o hotel Quinta das Lágrimas nos meses de novembro e dezembro poderão usufruir de sessões fotográficas com um fotógrafo profissional mediante marcação. Estão disponíveis dois pacotes de sessões com dois preços distintos (75,00 euros ou 150,00 euros)

As reservas dos programas de Natal e Passagem de Ano podem fazer-se pelo telefone 239 802 380 ou e-mail reservas@quintadaslagrimas.pt