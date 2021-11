O Ano Novo no White Shell, eco-resort de cinco estrelas, inclui duas noites de alojamento, pequeno-almoço, jantar de Ano Novo com bebidas sugeridas pelo chefe, early check-in e late check-out e ainda acesso à piscina interior, ginásio, banho turco e jacuzzi (a partir de 435,00 euros, para duas pessoas, num T1).

Em concreto, no que respeita ao programa de Passagem de Ano do White Shell, esta tem início com um welcome drink, acompanhado por um buffet de tapas que contempla diversas iguarias, tais como, Camarão cozido, Canapé de queijo de cabra e compota de morango, Canapé de salmão fumado.

Segue-se a ementa especial do jantar de Ano Novo, que se desenrola ao longo de seis momentos: Capuccino de cogumelos e espuma de nata (amuse bouche), Creme de dois espargos e presunto crocante e Vieiras braseadas com puré de pastinaca, coulis de beterraba e “terra” de alfarroba (entradas). Salmonete com molho de hortelã da ribeira com batata vaporizada e duo de curgetes (prato de peixe); Tornedó de novilho com jus de carne, puré de ruibarbo, crocantes de batata-doce, cenourinhas e cogumelos shimeji (prato de carne), Fondant de café, molho de chocolate e gelado de baunilha (sobremesa).

O jantar e a ceia de passagem de ano encontram-se disponíveis para clientes que não usufruam de estada por 130,00 euros por pessoa.

Já no dia 1 de janeiro, culminando as celebrações da noite de 31 de dezembro, a proposta do Amazing Evolution passa por um brunch (30,00 euros para hóspedes do hotel, aos quais é descontado o valor do pequeno-almoço. 40,00 euros para não hóspedes).

O White Shell é composto por 55 Vilas de diversas tipologias, que apresentam uma arquitetura simples e contemporânea. A unidade está implantada em torno das piscinas exterior e interior – esta última aquecida – envolvidas por um extenso prado e relvado, onde também se encontram vários espaços de lazer: um campo multidesportivo (ténis, futebol) um campo de padel, bem como um complexo que inclui piscina interior, sauna, ginásio e SPA.

As reservas podem ser efetuadas através do e-mail res@whiteshellbeachvillas.com