Miminhos de Natal com sabor a boa mesa, SPA e alojamento num hotel de sonho

Para os amigos e familiares que apreciam gastronomia, o The Oitavos sugere o voucher “Dîner Fleur”, uma experiência, válida para duas pessoas, proposta pelo chefe de cozinha Cyril Devilliers e pelo chefe pasteleiro Joaquim Sousa. A proposta inclui uma entrada, um prato e uma selecção de queijo e termina com a sobremesa “Flor de Chocolate”, criada pelo chefe pasteleiro Joaquim Sousa. O Preço do voucher (experiência para duas pessoas) é de 150,00 euros com bebidas incluídas.

Para aquele amigo ou familiar que não dispensa um momento de beleza e bem-estar, o The Oitavos Spa sugere o voucher “Afternoon Tea&Spa”: uma massagem relaxante de corpo inteiro com a duração de 50 minutos, acesso ao circuito de balneoterapia (piscina com jactos dinâmicos de água salgada, jacuzzi, sauna e banho turco) e um lanche preparado pelo chefe pasteleiro Joaquim Sousa, que inclui scones, pasteis de nata, bolo de arroz, areias de Cascais, sandes mista e vegetal, acompanhado com compotas, manteigas, natas azedas, chá, leite, café ou chocolate quente. Existe em versão individual ou dupla. Individual – 80,00 euros; duplo – 140,00 euros.

Se a intenção for oferecer uma “Estadia@The Oitavos”, existem duas opções: uma, contempla uma noite para duas pessoas com pequeno-almoço incluído, acesso à balneoterapia e 15% de desconto no SPA (222,00 euros) e a outra, o voucher “Estadia e Experiência para Dois” (299,00 euros uma noite e 458,00 euros, duas noites), contempla uma noite com pequeno-almoço incluído e uma experiência, à escolha, para duas pessoas (passeio a cavalo, golfe, massagem, almoço/jantar ou passeio de e-Bike).

Os voucher estão disponíveis no site do hotel ou através do e-mail reservations@theoitavos.com

O The Oitavos é hotel de cinco estrelas, localizado a 20 minutos a oeste de Lisboa e do aeroporto, com vista sobre a costa ocidental do Atlântico, o hotel de design contemporâneo está situado dentro do Parque Nacional Sintra Cascais.