Enquanto termina todos os preparativos, Joana Damião, proprietária do hotel Senhora da Rosa, desvenda um pouco do que irá acontecer entre as 12h00 e as 18h00 de 4 e 5 de dezembro: “vamos receber artesãos locais que vão expor os seus ofícios, desde bijuteria em cerâmica, bordados, bonecas de pano, presépios em lapinha, à saboaria, entre outros”.

Entre as marcas que os interessados poderão encontrar no Mercado de Natal estão a My Azores, da designer açoriana Isabel Roque (que tem uma linha totalmente inspirada na natureza do arquipélago), à Blossom (que criou a identidade olfativa do hotel), ao Gin açoriano Baleia e às compotas regionais, chapéus, roupa em segunda mão, malas e acessórios, artigos de decoração e adereços natalícios, as opções são variadas.

A associação de fins lucrativos Aurora Social, que apoia portadores de deficiência mental estará a vender as suas agendas solidárias, e a Mãos que Criam, que junta vários utentes do centro ocupacional Irmão Brás, trará os seus trabalhos em cerâmica e em tecido.

Nas áreas dos vinhos e da literatura “estão a ser ultimadas algumas parcerias, para que todos possam levar o melhor presente para casa. O próprio hotel irá ter disponíveis para oferta vouchers para alojamento, restauração, tratamentos de spa, aulas de pilates e de papel, oferendas que ficam bem em todos os sapatinhos”, refere a unidade hoteleira.

A entrada é livre e aberta a toda a população.