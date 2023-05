Se tcom a chegada da primavera pretende renovar a decoração da sua casa, a nova coleção IKEA tem algumas propostas de peças únicas feitas em colaborações com diferentes designers que podem ser do seu agrado.

Para a sua cozinha e quarto, pode apostar na colaboração com a designer sueca Emma Prowse que consegue trazer alguma frescura graças ao seus estampados, um em aguarela que nos remete para as flores desta época e outro para os seixos da praia multicolores.

Este está presente tanto em artigos de decoração, como copos, tabuleiros e guardanapos de papel (SOMMARFLOX), como em têxteis e roupa de cama, onde se destacam toalhas de mesa e capa de edredons (LÖNNHÖSTMAL).

"A minha inspiração vem muitas vezes das coisas que me rodeiam no dia a dia, como o meu bairro e a natureza que vejo quando vou passear o cão, adoro interpretar as formas e as cores das plantas, das árvores e das pedras e criar padrões florais”, diz Emma Prowse, designer de padrões da IKEA Suécia, em comunicado.

No campo do mobiliário destaca-se o trabalho do designer Gustav Carlberg que, para esta estação, desenhou uma mesa de apoio de pequenas dimensões - a OLSERÖD - criada a pensar em casas com espaço reduzido.

Estas novidades já estão disponíveis em todas as lojas IKEA e online,