Com o objetivo de alagar a sua oferta e se posicionar como um destino de luxo para famílias, o Penha Longa Resort apostou na contrução de quatro novos apartamentos inaugurados este mês. Batizados como 'Os Apartamentos', estes novos espaços são todos duplexes, têm uma tipologia T3 e vista para o Parque natural Sintra-Cascais e campos de golfe.

Localizados em duas alas do hotel e com capacidade máxima para oito pessoas, esta é uma boa opção para todos os hóspedes que procuram imóveis espaçosos para estadias longas. Os apartamentos números 118, 119, 130 e 131 dispõem de três quartos (dois com cama king-size e um twin), sala de estar, sala de jantar, kitchenette e varanda, sendo que alguns possuem ainda um pequeno jardim privado.

© Matthew Shaw All rights reserved

Decorados em tons neutros, cada um deles está equipado com eletrodomésticos SMEG, uma televisão de 55 polegadas e com obras da artista Portuguesa Ava Willow. Ainda que se trate de um apartamento, destaca-se o facto de, durante a sua estadia, os hóspedes poderem usufruir de todas as comodidades e serviços de luxo do resort.

“No Penha Longa, a nossa maior prioridade é superar as expectativas e proporcionar momentos de puro luxo e conforto. Estes novos apartamentos refletem o nosso compromisso de criar um refúgio de elegância e tranquilidade, onde cada

detalhe foi cuidadosamente considerado para garantir a melhor experiência", refere em comunicado Oliver Key, Director-geral do resort que conta com um total de 204 quartos e suítes.

© Matthew Shaw All rights reserved

Para além disso, o Penha Longa Resort tem uma outra novidadeque já está em curso: a pintura da fachada do hotel que vai regressar à sua cor original, o cor-de-rosa.

Com um preço médio a partir de 1.050 euros por noite, Os Apartamentos estão disponíveis para reserva aqui.